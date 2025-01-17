На Чернігівщині рятувальники досі шукають хлопчика, який провалився під лід 7 січня

7 січня на річці Снов під лід провалилися 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком

На Чернігівщині рятувальники продовжують пошуки зниклого у водоймі хлопчика, який провалився під кригу 7 січня на річці Снов. Про це стало відомо з повідомлення ДСНС.

«До робіт задіяно чотири рятувальники, одна одиниця техніки, човен та один БпЛА. Пошуки ускладнюються через сильну течію, глибину та погану видимість у воді», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 7 січня на річці Снов під лід провалилися 66-річний чоловік разом із 7-річним онуком. Трагедія сталася на очах очевидців, які почули крики про допомогу, але врятувати людей не змогли. Зауважимо, що тіло 66-річного чоловіка водолази знайшли 8 січня.

Надзвичайники спільно з працівниками Нацполіції перевіряють берегову лінію, шукаючи будь-які ознаки, що могли б вказати на місцеперебування дитини.

До слова, 15 січня у селищі Летичів, що на Хмельниччині, на річці Вовк 12-річний хлопець провалився під кригу. Рятувальники провели спецоперацію, щоб врятувати його життя.

Випадковий перехожий почув крик про допомогу. Він побачив, що на кризі нерухомо лежав хлопчик та благав про порятунок. На подію прибули рятувальники та провели спецоперацію з порятунку 12-річного юнака. Крига була нестабільна, а від берега її відділяла вода.

Нагадаємо, що на Київщині внаслідок атаки ворожих дронів постраждала дитина. Про це повідомив т.в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник.

«Внаслідок падіння уламків збитих цілей під час атаки ворожих БпЛА на Київщину в одному із населених пунктів поранення отримала дитина 2012 року народження», – йдеться у повідомленні. Як уточнили вранці 17 січня рятувальники ДСНС, подія сталася у Бучанському районі.

За словами Калашника, у хлопчика підозра на контузію та рвана рана стегна. Його госпіталізували до лікарні. Дитині надається вся необхідна медична допомога.