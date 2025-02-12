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На Одещині спалахнув будинок для літніх людей: є загиблі та постраждалі (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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На Одещині спалахнув будинок для літніх людей: є загиблі та постраждалі (фото)
У селі Малігонове Одеської області горів пансіонат для літніх людей
фото: ДСНС

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 100 кв. м

Троє людей загинули під час пожежі у пансіонаті для людей похилого віку на Одещині. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Подія сталася в селі Малігонове Березівського району.

У селі Малігонове Одеської області спалахнув пансіонат для літніх людей
У селі Малігонове Одеської області спалахнув пансіонат для літніх людей
фото: ДСНС

«17 людей, які проживали в геріатричному пансіонаті, були вчасно евакуйовані. Шестеро з них отруїлися продуктами горіння, їх госпіталізували. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога», – заявили рятувальники.

Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 100 кв. м. На місці події працювали психологи ДСНС, які надавали допомогу постраждалим та свідкам трагедії.

Причина займання наразі встановлюється.

Нагадаємо, 11 лютого сталося загоряння приватного будинку у селі Небилиця, що у Бучанському районі. Під час гасіння пожежі виявили тіло 71-річної власниці оселі. 

Теги: пожежа ДСНС Одещина

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