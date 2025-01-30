У Сумах «Шахед» влучив у житловий будинок, відомо про одну загиблу людину

Наразі відомо про одну загиблу і одну поранену людину

В ніч з 29 на 30 січня російські окупанти атакують Україну дронами, в тому числі місто Суми. Внаслідок ворожої атаки дрон влучив по житловому будинку. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артема Кобзар.

«Знову приліт. Приліт «Шахеда» по багатоквартирному будинку. Виламали стіни, жінка кричить «допоможіть», швидка на місці», – сказав він.

Кобзар додав, що ДСНС вже працюють на місці.

Також він опублікував перші кадри наслідків після удару.

Станом на 01:01, в.о. міського голови поінформував, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одну поранено.

ОВА теж підтвердила, що за попередньою інформацією, є загибла людина.

«Сьогодні в результаті нічної атаки ворожий БПЛа влучив у житлову багатоповерхівку у місті Суми. Внаслідок атаки попередньо одна людина загинула. Рятувальна операція триває, інформація уточнюється. На місці влучання працюють усі відповідні служби», – йдеться у повідомленні.

Кобзар додав, що о 9 ранку у Сумах буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, у ніч на середу, 29 січня, Київ атакували дрони, начинені шрапнеллю (дрібними осколками).

Також росіяни ввечері 12 січня завдали повітряних ударів по оздоровчому дитячому центру (ОДЦ) в Сумах. На території об'єкта сталася пожежа.

До слова, у Сумській області до 10 збільшилася кількість постраждалих унаслідок російського авіаудару по п’ятиповерховому будинку в селищі Свеса. Серед постраждалих – двоє дітей. Станом на 22:30 рятувальники завершили аварійно-рятувальні на місці авіаційного удару.