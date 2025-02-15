На Херсонщині рятувальники підняли з води тіла трьох дітей, які провалились під лід 13 лютого

«Поговоріть із дітьми та переконайте їх, що це не гра, а смертельна небезпека», – написав Прокудін

У Великоолександрівській громаді, що на Херсонщині рятувальники завершили пошукову операцію. Водолазна група підняла з води тіла трьох дітей, які 13 лютого провалились під лід. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.



За його словами, напередодні рятувальники знайшли тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, а вже сьогодні – тіло 13-річного хлопчика.

«Висловлюю щирі співчуття родині, яка втратила найдорожче. Будь ласка, дбайте про свою безпеку: лід може здаватися міцним, але навіть невелика необережність може коштувати життя», – написав Прокудін.

Зауважимо, що 13 лютого у Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди.

У дівчат, яких врятували – сильне переохолодження. Їм надали необхідну медичну допомогу.

До слова, у Дніпропетровській області у місті Самар двоє 15-річних підлітків провалилися під лід. Хлопців вдалося врятувати.