На Херсонщині рятувальники підняли з води тіла трьох дітей, які провалились під лід 13 лютого
«Поговоріть із дітьми та переконайте їх, що це не гра, а смертельна небезпека», – написав Прокудін
У Великоолександрівській громаді, що на Херсонщині рятувальники завершили пошукову операцію. Водолазна група підняла з води тіла трьох дітей, які 13 лютого провалились під лід. Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.
За його словами, напередодні рятувальники знайшли тіла 9-річного хлопчика та 14-річної дівчинки, а вже сьогодні – тіло 13-річного хлопчика.
«Висловлюю щирі співчуття родині, яка втратила найдорожче. Будь ласка, дбайте про свою безпеку: лід може здаватися міцним, але навіть невелика необережність може коштувати життя», – написав Прокудін.
Зауважимо, що 13 лютого у Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди.
У дівчат, яких врятували – сильне переохолодження. Їм надали необхідну медичну допомогу.
До слова, у Дніпропетровській області у місті Самар двоє 15-річних підлітків провалилися під лід. Хлопців вдалося врятувати.
Читайте також:
- У Сумах рятувальники витягли з річки корову, яка провалилася під лід (відео)
- У Києві спецпризначенці врятували жінку зі псом, які провалилися під лід (відео)
- На Чернігівщині рятувальники досі шукають хлопчика, який провалився під лід 7 січня
- На Херсонщині пʼятеро дітей провалилися під лід. Двох вдалося врятувати
Коментарі — 0