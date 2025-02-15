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На Чорнобильській АЕС триває пожежа, рятувальники повідомили про стан повітря

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Чорнобильській АЕС триває пожежа, рятувальники повідомили про стан повітря
Пожежу на конфайнменті ЧАЕС локалізовано, але її ще остаточно не загасили
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження/Facebook

Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції

Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків удару російського дрона по ЧАЕС. Про це повідомив Голова ДСНС Андрій Даник під час брифінгу біля пошкодженого конфайнменту станції. 

Станом на 15:00 горіння утеплювача не спостерігається, верхолази проводять роботи з часткового розкривання конструкцій укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами.

Роботу фахівців ДСНС ускладнює мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. Рятувальники працюють безпосередньо ззовні захисної конструкції – на висоті понад 100 метрів. 

Постійно здійснюється моніторинг стану повітря. Радіаційний фон на промисловому майданчику біля ЧАЕС не перевищує допустимих значень. 

Наразі продовжується ліквідація пожежі на зовнішній обшивці Арки НБК
Наразі продовжується ліквідація пожежі на зовнішній обшивці Арки НБК
фото: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.

Тим часом ДСНС запевняє: радіаційний фон після удару російського дрона по укриттю четвертого енергоблока Чорнобильської атомної електростанції – у нормі.

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Теги: пожежа вибух укриття Володимир Зеленський рятувальники президент повітря МАГАТЕ

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