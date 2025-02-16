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В Одеській області загинули діти під кригою (фото, відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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В Одеській області загинули діти під кригою (фото, відео)
Водолази дістали тіла хлопців
фото: ДСНС

Підлітки вирішили випробувати на міцність лід, але він тріснув

15 лютого в Одеській області в селі Корсунці під кригу провалилось троє дітей. Врятувати їх не вдалося. Про це повідомляє ДСНС.

За попередньою інформацію, двоє 15-річних хлопців та один 14-річний вийшли на середину ставку та вирішили випробувати лід на міцність. Він не витримав та діти опинилися у крижаній воді.

Перехожі почули хлопців, які кликали на допомогу, та викликали допомогу, оскільки самі дістатися до них не могли.

В Одеській області загинули діти під кригою (фото, відео) фото 1
фото: ДСНС

Врятувати дітей не вдалось. Водолази ДСНС дістали з води 3 загиблих хлопців.

В Одеській області загинули діти під кригою (фото, відео) фото 2
фото: ДСНС
В Одеській області загинули діти під кригою (фото, відео) фото 3
фото: ДСНС

Нагадаємо, у Херсонській області п’ятеро дітей провалилися під тонку кригу. Про це повідомили в ДСНС. Голова Херсонської ОВА Прокудін Олександр надав деталі трагедії.

«Четверо дітей, які гуляли по замерзлій річці, провалилися під лід. Це побачила 16-річна дівчина. Вона кинулася на допомогу дітлахам і теж пішла під воду. На щастя, її та одну з дівчат змогли витягти небайдужі люди. У дівчат – сильне переохолодження. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу», – розповів Прокудін.

Також у Дніпропетровській області у місті Самар двоє 15-річних підлітків провалилися під лід. Хлопців вдалося врятувати. Про це повідомляє Самарівський районний відділ поліції.

14 лютого на річці поруч з міським парком під лід провалилися двоє підлітків. За словами свідків, один із хлопців ігнорував зауваження перехожих і вийшов на кригу, яка виявилася надто тонкою, та він провалився. Його друг спробував допомогти і теж опинився у воді. Їх врятували небайдужі люди.

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Теги: рятувальники ДСНС Україна Одеса діти

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