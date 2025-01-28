У Покровську є місця, куди вже не можуть дістатися рятувальники – МВА

Наразі у Покровську залишалося близько 7 тисяч цивільних

Щоб евакуюватися з Покровська, доведеться йти пішки

У Покровську на Донеччині побільшало небезпечних місць, куди не можуть дістатися рятувальники та евакуаційні автівки. Про це повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

За словами керівника МВА, якщо в такому районі станеться пожежа, то ДСНС не зможе приїхати на порятунок. Крім того, щоб евакуюватися звідти, доведеться йти пішки.

Наразі у Покровську залишалося близько 7 тисяч цивільних, а в Покровській громаді – приблизно 10 тисяч, розповідав Добряк.

Він додав: усіх дітей з громади евакуювали, хоча траплялися випадки повернення сімей з неповнолітніми, тоді їх вивозили повторно.

Нагадаємо, солдати армії РФ вивісили свій прапор на одному зі схилів під Покровськом. Його знищили українські аеророзвідники.

У росіян на Покровському напрямку не вистачає ресурсів для реалізації своєї тактики лобових атак «гарматним м’ясом». Про це розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» майор Віктор Трегубов.

До слова, що Міністерство оборони РФ у неділю, 26 січня, заявило про захоплення російською армією селища Велика Новосілка у Донецькій області. У Силах оборони України спростували інформацію про нібито оточення українських військ у Великій Новосілці Донецької області та про захоплення селища.

Окрім того, президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові перестановки у Збройних силах України. Так, генерал-майора Михайла Драпатого призначено керівником оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».