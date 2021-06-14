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    Події в Україні

    На Рівненщині чоловік поранив поліцейського вилами (фото)

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    Слідчі провели обшук, під час якого вилучили ймовірне знаряддя злочину - На Рівненщині чоловік поранив поліцейського вилами (фото)
    Слідчі провели обшук, під час якого вилучили ймовірне знаряддя злочину
    Фото: Нацполіція

    Лікарі на місці події обстежили поліцейського, у якого діагностували проникну колоту рану стегна

    У Рівненській області правоохоронці оперативно затримали зловмисника, який вдарив поліцейського вилами. Про це повідомляє регіональне управління Нацполіції.

    Зазначено, що інцидент стався в селі Маринин Березнівського району. Попередньо встановлено, що під час патрулювання в поле зору екіпажу патрульної поліції потрапив мотоцикл. Водій транспортного засобу підозріло маневрував і був без захисного шолома. Поліцейські пішли за ним, але той заїхав на власне подвір'я.

    «За спроби поспілкуватися із 49-річним порушником виник словесний конфлікт, до якого згодом приєдналася і дружина. Надалі господар схопив вила і накинувся на 30-річного інспектора, вдаривши його в ногу. Зрозумівши, що накоїв, зловмисник нібито заспокоївся і запевнив, що перебуватиме в будинку. Однак, поки напарник надавав домедичну допомогу і викликав швидку, чоловік втік», - йдеться в повідомленні.

    Лікарі на місці події обстежили поліцейського, у якого діагностували проникну колоту рану стегна. Після надання допомоги потерпілий від госпіталізації відмовився.

    За місцем проживання в будинку слідчі провели обшук, під час якого вилучили ймовірне знаряддя злочину.

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    На Рівненщині чоловік поранив поліцейського вилами (фото)
    На Рівненщині чоловік поранив поліцейського вилами (фото)
    На Рівненщині чоловік поранив поліцейського вилами (фото)
    На Рівненщині чоловік поранив поліцейського вилами (фото)
    Фото: Нацполіція

    Через кілька годин правоохоронцям вдалося розшукати зловмисника за півкілометра від місця проживання. За зовнішніми ознаками він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Його відправили на освідування.

    Порушено кримінальну справу за статтею про умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків (ч.2 ст.345 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

    До слова, у Кривому Розі поліцейський наколов собаку на вила і кинув у вогонь.

    Теги: обшук кримінал водій Рівненщина чоловік час
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    На Рівненщині чоловік поранив поліцейського вилами (фото)