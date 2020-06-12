У Києві суд дав педофілу десять років тюрми



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У гуртожитку зловмисник намагався зґвалтувати десятирічну дівчинку

Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено педофіла, який намагався зґвалтувати 10-річну школярку.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

«Зловмисник, будучи сусідом малолітньої школярки, яка разом з матір’ю проживала в гуртожитку, скористався тим, що матір потерпілої була на роботі, зайшов до їхньої кімнати. Після цього, застосовуючи насильство, чоловік намагався зґвалтувати дівчинку, однак останній вдалося вирватися від нього та втекти до сусідів, які і викликали працівників поліції», - повідомили в прокуратурі.

Дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 153 КК України (закінчений замах на задоволення статевої пристрасті неприроднім способом із застосуванням фізичного насильства, вчинене щодо малолітньої).

«За результатом судового розгляду Подільським районним судом Києва підтримано позицію прокурора, визнано чоловіка винним в інкримінованому злочину та засуджено до максимального покарання у вигляді 10 років позбавлення волі», - зазначили у прокуратурі.

До вступу вироку у законну силу суд залишив засудженого під вартою.

Нагадаємо, столичною прокуратурою повідомлено про підозру 50-річному чоловіку у розбещенні двох 13-річних дівчат та виготовленні фото- та відеоматеріалів порнографічного характеру за участі однієї з них

Як повідомлялося, в Києві педофіл в маршрутці чіплявся до дівчинки.

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