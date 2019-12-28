Юнак убив священника, підозрюваного в педофілії



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Священика підозрювали в насильстві над чотирма хлопчиками

У Франції 19-річний хлопець вбив священника, якого підозрюють у педофілії.

Про це повідомляє Daily Mail.

Повідомляється, що хлопець встромив хрест у горло жертві.

«19-річного хлопця затримали за те, що він убив священника, підозрюваного в педофілії, встромивши йому в горло хрест», – пише видання.

Як зазначається, юнак, чиє ім’я вказується як Олександр В., встромив хрест 91-річному Роджеру Матассолі прямо в горло. Священника виявили співробітники поліції. Чоловік помер від нестачі повітря.

Олександра В. затримали і пред’явили йому звинувачення у вбивстві і опорі правоохоронцям. В ході експертизи у зловмисника виявили психічні відхилення.

Також в джерелі пишуть, що Матассолі підозрюється в тому, що в 1960-2000 роках здійснював дії сексуального характеру по відношенню до чотирьох хлопчиків, Олександр В. і його батько могли бути серед них.

Нагадаємо, в Києві педофіл в маршрутці чіплявся до дівчинки.

Поліція Київської області затримала чоловіка, який до смерті забив свого 4-річного сина.

Як повідомлялося, поліція затримала молодика, який у столичному парку зарізав хлопця.