На Київщині чоловік розбещував п’ятирічну онучку своєї співмешканки

Розпусні дії відносно дівчинки чоловік вчиняв на очах у старшого брата дитини

У місті Березань Броварського району Київщини співмешканець жінки розбещував її п’ятирічну онучку. Про це до поліції заявила мати дівчинки, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Встановлено, що жінка привезла дочку та сина до бабусі в гості. Поки бабуся спала в іншій кімнаті, її 49-річний співмешканець напідпитку вчиняв розпусні дії відносно дівчинки. Про це розповіла сама дитина, а також даний факт підтвердив старший брат, який став свідком.

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі Броварського районного управління поліції за процесуальним керівництвом прокуратури повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає ув’язнення на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Як повідомлялося, нещодавно поліція затримала чоловіка, який у селах Білогородка та Мила Бучанського району вчиняв розпусні дії відносно 8-річної та 12-річної дівчат.

Також столичні правоохоронці затримали двох чоловіків за підозрою у зґвалтуваннях дев'ятирічної дитини і 18-річного хлопця. Злочини сталися в Оболонському та Голосіївському районах Києва.

Влітку 2020 року Подільським районним судом Києва до 10 років позбавлення волі засуджено педофіла, який намагався зґвалтувати 10-річну школярку.

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