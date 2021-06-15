У Маріуполі на ринку чоловіка вбили пінцетом
Нападнику загрожує до 15 років в'язниці
Злочин стався на території Центрального ринку. Між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого 53-річний чоловік вдарив 36-річного місцевого жителя пінцетом у шию. Той помер на місці, а зловмисник втік.
За дві години правоохоронці розшукали й затримали нападника.
З'ясувалося, що раніше він уже був засуджений. У нього вдома знайшли той самий пінцет.
Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, уночі 8 червня 2021 року в селі Грубське Коростишівської громади Житомирської області хтось стріляв у подружжя через вікно їх будинку. Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув на місці, а його дружина померла в реанімації. Їхня малолітня дочка, яка у цей час відпочивала в іншій кімнаті, не постраждала.
У вчиненні розстрілу подружжя обґрунтовано підозрюється 59-річний житель села Вишневе. Чоловіка затримали за підозрою в умисному вбивстві.