У Маріуполі на ринку чоловіка вбили пінцетом

Нападнику загрожує до 15 років в'язниці

У Маріуполі на Центральному ринку під час сварки між відвідувачами сталося вбивство. Один із чоловіків вдарив іншого пінцетом, в результаті чого останній помер. Про це повідомляють у пресслужбі поліції Донеччини.

Злочин стався на території Центрального ринку. Між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого 53-річний чоловік вдарив 36-річного місцевого жителя пінцетом у шию. Той помер на місці, а зловмисник втік.

За дві години правоохоронці розшукали й затримали нападника.

З'ясувалося, що раніше він уже був засуджений. У нього вдома знайшли той самий пінцет.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Фігуранта затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, уночі 8 червня 2021 року в селі Грубське Коростишівської громади Житомирської області хтось стріляв у подружжя через вікно їх будинку. Унаслідок отриманих поранень чоловік загинув на місці, а його дружина померла в реанімації. Їхня малолітня дочка, яка у цей час відпочивала в іншій кімнаті, не постраждала.

У вчиненні розстрілу подружжя обґрунтовано підозрюється 59-річний житель села Вишневе. Чоловіка затримали за підозрою в умисному вбивстві.