У неділю, 29 листопада, російські війська атакували безпілотником Немишлянський район Харкова. Кількість постраждалих зросла до 11 людей, серед яких двоє дітей. Крім того, ворог завдав удару по Київському району міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Серед постраждалих у Немишлянському районі – однорічна дівчинка та п'ятирічний хлопчик. В обох дітей медики діагностовано гостру реакцію на стрес. Госпіталізовано чоловіка та жінку. Медики надають усім постраждалим необхідну допомогу.

Через влучання ворожого безпілотника загорілися два автомобілі та будівля поштового відділення. Пожежі вдалося локалізувати. Наразі триває ліквідація наслідків атаки.

Згодом Синєгубов повідомив про ще один російський удар – по Київському району Харкова. Наслідки обстрілу з'ясовують. За попередньою інформацією, постраждалих у цьому районі немає.

Нагадаємо, вранці 29 листопада у Фастові внаслідок чергового російського удару спалахнула пожежа на території ринку. Загалом протягом останньої доби в області постраждали четверо людей.

У ніч проти 29 листопада та вранці російські війська знову атакували тютюнову фабрику в Прилуках Чернігівської області, яка входить до міжнародної корпорації British American Tobacco. Це вже другий удар по підприємству протягом осені.