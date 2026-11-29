Командування Сил територіальної оборони ЗСУ залучило представників усіх 25 бригад до опрацювання питань, з якими звертаються понад дві тисячі родин загиблих, полонених і зниклих безвісти військовослужбовців. Відповідні проблеми обговорили під час зустрічі у Києві. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис командування.

У зустрічі взяли участь родини військовослужбовців, об'єднані в громадську організацію «Жінки ТРО», представники командування, Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

До обговорення також долучилися фахівці з питань персоналу, юридичного та фінансового забезпечення, офіцери цивільно-військового співробітництва регіональних управлінь і всіх бригад територіальної оборони. Такий склад учасників має допомогти швидше вирішувати питання, які потребують взаємодії кількох підрозділів.

Як пояснив заступник начальника штабу Командування Сил ТрО ЗСУ полковник Дмитро Бородавко, звернення родин нерідко потребують залучення фахівців різних служб. За його словами, важливо забезпечити супровід кожного звернення, надати необхідні роз'яснення та допомогти родинам визначити подальші дії.

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Зустріч родин військових із командуванням Сил ТрО ЗСУ Сили територіальної оборони ЗСУ

Співзасновниця ГО «Жінки ТРО» Марина Богуш розповіла, що регіональні координаторки організації зібрали найактуальніші питання від родин і передали їх представникам командування. За її словами, такі зустрічі допомагають не лише знаходити шляхи розв'язання проблем, а й підтримувати постійний зв'язок між сім'ями військових і відповідальними службами.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Олег Слободяник також наголосив на важливості безпосереднього спілкування з родинами. Він зазначив, що відкритий діалог дає змогу не лише почути проблеми, а й спільно шукати рішення та забезпечувати зворотний зв'язок.

У Командуванні Сил ТрО підкреслили, що підтримка родин загиблих, полонених і зниклих безвісти військовослужбовців залишається одним із пріоритетних напрямів роботи. Подібні зустрічі проводять не вперше, щоб родини могли безпосередньо звертатися до відповідальних посадовців та отримувати допомогу у вирішенні своїх питань.

Нагадаємо, раніше Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини презентував покрокову інструкцію для родин полонених і зниклих безвісти українців. Документ містить алгоритми дій для сімей військовослужбовців, зокрема щодо отримання державних виплат, юридичної допомоги та взаємодії з відповідальними органами.