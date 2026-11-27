Загалом за добу окупанти завдали 812 ударів по 46 населених пунктах області

Пізно ввечері 26 листопада окупанти знову атакували обласний центр Запорізької області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Запорізьку обласну військову адміністрацію.

Що відомо про наслідки удару

Після атаки загорілася виробнича будівля на території інфраструктурного об'єкта. Яке саме підприємство постраждало, в ОВА не уточнили. Також не повідомили, яку зброю застосував ворог.

Відомостей про постраждалих в офіційному повідомленні поки немає. Масштаби пошкоджень встановлюються.

Понад 800 ударів за добу: як окупанти атакували область

Вранці 26 листопада співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров оприлюднив зведення за минулу добу. За його даними, через ворожі атаки на Запоріжжя та Запорізький район поранено 18 людей, серед них троє дітей.

Загалом за добу окупанти завдали 812 ударів по 46 населених пунктах області:

641 безпілотник різних модифікацій, переважно FPV-дрони, атакував Запоріжжя, Вільнянськ, Степногірськ, Оріхів, Гуляйпільське та ще три десятки населених пунктів;

142 артилерійські удари припали на Степногірськ, Приморське, Оріхів, Малу Токмачку, Білогір'я та інші прифронтові села;

25 авіаударів окупанти завдали по Запоріжжю, Комишувасі, Зарічному, Таврійському, Новоіванівці та інших населених пунктах;

чотири обстріли з РСЗВ припали на Запоріжжя, Любицьке, Павлівку та Долинку.

За добу надійшло 381 повідомлення про руйнування та пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.

Запоріжжя під постійними ударами

Від середини місяця обласний центр майже щодня потрапляє під ворожі удари. 13 листопада окупанти вдарили по п'ятиповерхівці в Космічному районі: поранено 50 людей, серед них восьмеро дітей. Наступного ранку росіяни атакували об'єкт інфраструктури в Заводському районі. Там спалахнула пожежа, поранення дістав 32-річний чоловік.

17 листопада через масовані російські атаки на Запоріжжя загинули двоє людей, ще кілька десятків дістали поранень.

Нагадаємо, у ніч проти 24 листопада Росія атакувала Запоріжжя. Загинули двоє людей, кількість поранених зросла до 44, серед них діти. Удар зруйнував приватний будинок, частково зруйновано п'ятиповерхівку.