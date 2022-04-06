МВС назвав регіони, де очікуються найзапекліші бої

Упродовж останніх днів інтенсивність боїв дещо зменшилася, але це не означає, що ситуація починає нормалізовуватися

Російські загарбники накопичують техніку і живу силу в напрямку Слов’янська Донецької області та на півдні України. Про це повідомив під час телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

«Ми очікуємо великих – насправді, найсерйозніших – боїв зараз на Донбасі, це ключова точка, до якої прикута вся наша увага», – наголосив Денісенко.

Він зауважив, що упродовж останніх днів інтенсивність боїв дещо зменшилася, але це не означає, що ситуація починає нормалізовуватися.

«Ми розуміємо, що росіяни накопичують велику кількість техніки і живої сили, по-перше, на напрямку Слов’янська. І були зафіксовані великі колони з Криму, які йдуть в напрямку Херсонщини, тобто півднем України», – сказав Вадим Денисенко.

За Маріуполь, додав радник міністра, ведуться «бої, бої і ще раз бої».

Денисенко також зазначив, що є плани визволити Херсон, і висловив сподівання, що «далі після слів будуть дії».

Нагадаємо, що влада закликає жителів Луганщини евакуюватися: окупанти знищують залізницю.

Крім того, очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися.

Раніше очільник Донеччини закликав людей виїхати з області.