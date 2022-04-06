МВС назвав регіони, де очікуються найзапекліші бої
Упродовж останніх днів інтенсивність боїв дещо зменшилася, але це не означає, що ситуація починає нормалізовуватися
Російські загарбники накопичують техніку і живу силу в напрямку Слов’янська Донецької області та на півдні України. Про це повідомив під час телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.
«Ми очікуємо великих – насправді, найсерйозніших – боїв зараз на Донбасі, це ключова точка, до якої прикута вся наша увага», – наголосив Денісенко.
Він зауважив, що упродовж останніх днів інтенсивність боїв дещо зменшилася, але це не означає, що ситуація починає нормалізовуватися.
«Ми розуміємо, що росіяни накопичують велику кількість техніки і живої сили, по-перше, на напрямку Слов’янська. І були зафіксовані великі колони з Криму, які йдуть в напрямку Херсонщини, тобто півднем України», – сказав Вадим Денисенко.
За Маріуполь, додав радник міністра, ведуться «бої, бої і ще раз бої».
Денисенко також зазначив, що є плани визволити Херсон, і висловив сподівання, що «далі після слів будуть дії».
Нагадаємо, що влада закликає жителів Луганщини евакуюватися: окупанти знищують залізницю.
Крім того, очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися.
Раніше очільник Донеччини закликав людей виїхати з області.