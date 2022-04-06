  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    МВС назвав регіони, де очікуються найзапекліші бої

    Українські захисники готові дати відсіч ворогу - МВС назвав регіони, де очікуються найзапекліші бої
    Українські захисники готові дати відсіч ворогу
    фото з відкритих джерел

    Упродовж останніх днів інтенсивність боїв дещо зменшилася, але це не означає, що ситуація починає нормалізовуватися

    Російські загарбники накопичують техніку і живу силу в напрямку Слов’янська Донецької області та на півдні України. Про це повідомив під час телемарафону радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

    «Ми очікуємо великих – насправді, найсерйозніших – боїв зараз на Донбасі, це ключова точка, до якої прикута вся наша увага», – наголосив Денісенко.

    Він зауважив, що упродовж останніх днів інтенсивність боїв дещо зменшилася, але це не означає, що ситуація починає нормалізовуватися.

    «Ми розуміємо, що росіяни накопичують велику кількість техніки і живої сили, по-перше, на напрямку Слов’янська. І були зафіксовані великі колони з Криму, які йдуть в напрямку Херсонщини, тобто півднем України», – сказав Вадим Денисенко.

    За Маріуполь, додав радник міністра, ведуться «бої, бої і ще раз бої».

    Денисенко також зазначив, що є плани визволити Херсон, і висловив сподівання, що «далі після слів будуть дії».

    Нагадаємо, що влада закликає жителів Луганщини евакуюватися: окупанти знищують залізницю.

    Крім того, очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися.

    Раніше очільник Донеччини закликав людей виїхати з області.

    Читайте також: Евакуація 6 квітня: погоджено 11 гуманітарних коридорів
    Теги: Маріуполь росія МВС окупанти війна Донеччина Україна окупація евакуація Вадим Денисенко #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    МВС назвав регіони, де очікуються найзапекліші бої