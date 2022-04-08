  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Влада Краматорська терміново евакуйовує населення міста автотранспортом

    Влада Краматорська терміново евакуйовує населення міста автотранспортом
    фото з відкритих джерел

    Мер Гончаренко: «Сьогодні починаємо екстренно евакуювати людей усім комунальним транспортом»

    Усіх мешканців Краматорська негайно вивезуть з міста автотранспортом. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко під час брифінгу в Українському медіа центрі.

    «Сьогодні починаємо екстренно евакуювати людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом. Шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв потрібно на сьогодні – нам не вистачає 30 водіїв. Будемо залучати всіх небайдужих та охочих.

    Ми будемо продовжувати евакуацію автобусами в більш безпечні місця, до яких будуть далі подаватися потяги. Ми будемо це робити з різних локацій, щоби не доводити до великого скупчення людей. Це буде відбуватися з нашого міста і з сусідніх міст», – повідомив він.

    «Укрзалізниця» повідомила, що на станції Краматорська поїзди зупинятимуться. Наразі планують здійснити евакуаційний рейс зі Слов’янська до Ужгорода потягом №45.

    Також очікують відправку поїздів №274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно.

    Поїзди будуть рухатися по мірі їх наповнення. Час не повідомляють публічно з міркувань безпеки.

    Краматорський міський голова переконаний, що на вокзалі могли загинути всі 4000 мирних мешканців, які перебували там, якби ракета влучила в будівлю вокзалу, а не вибухнула б у повітрі.

    На його думку, головною метою удару було посіяти паніку та зірвати плани української влади з безпечної евакуації населення. Гончаренко розповів, що в деяких зі 100 людей, яких поранило внаслідок удару, відірвало кінцівки.

    Нагадаємо, унаслідок обстрілу рашистами залізничного вокзалу у Краматорську Донецької області загинули 39 людей. Серед загиблих було четверо дітей.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Донеччина Україна окупація евакуація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Влада Краматорська терміново евакуйовує населення міста автотранспортом