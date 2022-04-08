Влада Краматорська терміново евакуйовує населення міста автотранспортом

Мер Гончаренко: «Сьогодні починаємо екстренно евакуювати людей усім комунальним транспортом»

Усіх мешканців Краматорська негайно вивезуть з міста автотранспортом. Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко під час брифінгу в Українському медіа центрі.

«Сьогодні починаємо екстренно евакуювати людей усім комунальним транспортом, усім приватним транспортом. Шукаємо водіїв. Десь 30-40 водіїв потрібно на сьогодні – нам не вистачає 30 водіїв. Будемо залучати всіх небайдужих та охочих.

Ми будемо продовжувати евакуацію автобусами в більш безпечні місця, до яких будуть далі подаватися потяги. Ми будемо це робити з різних локацій, щоби не доводити до великого скупчення людей. Це буде відбуватися з нашого міста і з сусідніх міст», – повідомив він.

«Укрзалізниця» повідомила, що на станції Краматорська поїзди зупинятимуться. Наразі планують здійснити евакуаційний рейс зі Слов’янська до Ужгорода потягом №45.

Також очікують відправку поїздів №274, 276, 278 та 92 до Львова, Чернівців, Тернополя та Одеси відповідно.

Поїзди будуть рухатися по мірі їх наповнення. Час не повідомляють публічно з міркувань безпеки.

Краматорський міський голова переконаний, що на вокзалі могли загинути всі 4000 мирних мешканців, які перебували там, якби ракета влучила в будівлю вокзалу, а не вибухнула б у повітрі.

На його думку, головною метою удару було посіяти паніку та зірвати плани української влади з безпечної евакуації населення. Гончаренко розповів, що в деяких зі 100 людей, яких поранило внаслідок удару, відірвало кінцівки.

Нагадаємо, унаслідок обстрілу рашистами залізничного вокзалу у Краматорську Донецької області загинули 39 людей. Серед загиблих було четверо дітей.

Читайте також: