Маріуполець утік з обложеного міста, пропливши чотири кілометри морем

Юрій обв’язав навколо себе порожні пластикові бутлі, щоб триматися на воді

Дмитро Юрін плив майже 2,5 години та вийшов на берег у селі Мелекіно

Маріуполець Дмитро Юрін зміг втекти з обложеного міста морем. Він проплив приблизно чотири кілометри та вийшов у сусідньому селі. Неймовірну історію порятунку українця опублікувала The Guardian.

«Я бачив тіла та шматки тіл. Я витягнув одну жінку, потім дівчинку, потім хлопчика. Усі були поранені. Ноги хлопця не рухалися. Він кричав. Мої руки тремтіли. Я був весь у крові», – розповів Юрін.

Після цього він повернувся до свого укриття і вирішив, що з міста треба тікати. Чоловік одягнув свої рибальські штани та знайшов чотири пусті пʼятилітрові бутлі, які обв’язав навколо себе. Увечері він пішов на пляж, деякий час йшов вздовж нього, а потім пірнув у воду.

Юрін плив майже 2,5 години – за цей час він подолав 4 кілометри. Чоловік вийшов на берег у селі Мелекіно. Там його прихистило подружжя пенсіонерів, які нагодували хлопця. Наступного дня він зміг сісти в мікроавтобус, який їхав до окупованого Бердянська, і вже звідти евакуювався на підконтрольну Україні територію.

Раніше повідомлялося, що битва за Маріуполь у розпалі і окупанти не мають суттєвого просування всередині міста.

Як повідомлялося, у Маріуполі рашисти спалюють тіла вбитих цивільних у мобільних крематоріях.

Нагадаємо, російські окупанти створили ще один фільтраційний табір під Маріуполем

Раніше стало відомо, що росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній частині міста.

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