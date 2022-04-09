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    Події в Україні

    Маріуполець утік з обложеного міста, пропливши чотири кілометри морем

    Юрій&nbsp;обв&rsquo;язав навколо себе порожні пластикові бутлі, щоб триматися на воді&nbsp; - Маріуполець утік з обложеного міста, пропливши чотири кілометри морем
    Юрій обв’язав навколо себе порожні пластикові бутлі, щоб триматися на воді 
    фото: The Guardian

    Дмитро Юрін плив майже 2,5 години та вийшов на берег у селі Мелекіно

    Маріуполець Дмитро Юрін зміг втекти з обложеного міста морем. Він проплив приблизно чотири кілометри та вийшов у сусідньому селі. Неймовірну історію порятунку українця опублікувала The Guardian.

    «Я бачив тіла та шматки тіл. Я витягнув одну жінку, потім дівчинку, потім хлопчика. Усі були поранені. Ноги хлопця не рухалися. Він кричав. Мої руки тремтіли. Я був весь у крові», – розповів Юрін.

    Після цього він повернувся до свого укриття і вирішив, що з міста треба тікати. Чоловік одягнув свої рибальські штани та знайшов чотири пусті пʼятилітрові бутлі, які обв’язав навколо себе. Увечері він пішов на пляж, деякий час йшов вздовж нього, а потім пірнув у воду.

    Юрін плив майже 2,5 години – за цей час він подолав 4 кілометри. Чоловік вийшов на берег у селі Мелекіно. Там його прихистило подружжя пенсіонерів, які нагодували хлопця. Наступного дня він зміг сісти в мікроавтобус, який їхав до окупованого Бердянська, і вже звідти евакуювався на підконтрольну Україні територію.

    Раніше повідомлялося, що битва за Маріуполь у розпалі і окупанти не мають суттєвого просування всередині міста.

    Як повідомлялося, у Маріуполі рашисти спалюють тіла вбитих цивільних у мобільних крематоріях.

    Нагадаємо, російські окупанти створили ще один фільтраційний табір під Маріуполем

    Раніше стало відомо, що росіяни почали примусову мобілізацію чоловіків у підконтрольній частині міста.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Азов укриття Україна чоловік табір окупація час #stoprussia
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    Маріуполець утік з обложеного міста, пропливши чотири кілометри морем