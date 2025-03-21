Окупанти завдали масованого удару по Сумщині. Загинули цивільні

На одне селище було скинуто щонайменше шість КАБів

Сьогодні, 21 березня, російські окупанти масовано атакували Сумську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.

Зокрема, російські військові скинули щонайменше шість керованих авіаційних бомб на центр селища Краснопілля Сумського району. Станом на 19:00 було відомо про трьох загиблих і двох поранених. Внаслідок обстрілів зруйновані адміністративні будівлі та приватні будинки.

Також російський безпілотник атакував мотоцикл, що рухався селищем Рожковичі Шосткинського району. Поранень зазнали двоє цивільних – водій та пасажир мотоциклу.

Нагадаємо, у ніч на сьогодні російські загарбники масовано обстріляли Одесу. У місті сталися численні пожежі, постраждали троє людей.

«Главком повідомляв, що ворог намагався атакувати і Київ. Уночі на українську столицю летіло майже пів сотні російських безпілотників.