Окупанти завдали масованого удару по Сумщині. Загинули цивільні
На одне селище було скинуто щонайменше шість КАБів
Сьогодні, 21 березня, російські окупанти масовано атакували Сумську область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Сумську обласну прокуратуру.
Зокрема, російські військові скинули щонайменше шість керованих авіаційних бомб на центр селища Краснопілля Сумського району. Станом на 19:00 було відомо про трьох загиблих і двох поранених. Внаслідок обстрілів зруйновані адміністративні будівлі та приватні будинки.
Також російський безпілотник атакував мотоцикл, що рухався селищем Рожковичі Шосткинського району. Поранень зазнали двоє цивільних – водій та пасажир мотоциклу.
Нагадаємо, у ніч на сьогодні російські загарбники масовано обстріляли Одесу. У місті сталися численні пожежі, постраждали троє людей.
«Главком повідомляв, що ворог намагався атакувати і Київ. Уночі на українську столицю летіло майже пів сотні російських безпілотників.
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