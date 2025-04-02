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Поранено дітей, пошкоджено будинки та підприємства: наслідки атаки на Харків

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Поранено дітей, пошкоджено будинки та підприємства: наслідки атаки на Харків
Росія знову атакувала Харків
фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу вісім людей постраждали, з них троє дітей

Уночі ворог завдав масованого удару БпЛА по Харкову. Є поранені люди та зафіксовано влучання у два цивільні підприємства у Холодногірському районі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що у виробничих будівлях виникли три пожежі площами 1 тис., 800 та 70 м кв.

За попередніми даними внаслідок обстрілу вісім людей постраждали, з них троє дітей. Усі отримали гостру реакцію на стрес.

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Уночі ворог завдав масованого удару БпЛА по Харкову
фото: ДСНС

Крім того, пошкоджені поруч розташовані приватні житлові будинки.

Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки, до якої від ДСНС залучені 89 рятувальників та 29 одиниць техніки ДСНС. Також залучені кінологічний та піротехнічний розрахунки ДСНС. Від комунальних служб міста 19 одиниць техніки та 49 працівників.

Нагадаємо, що у ніч на 2 квітня росіяни масовано обстріляли Харків ударними дронами. Зафіксовано від 13 до 15 влучань в Холодногірському районі міста.

Також цієї ночі російські терористи обстріляли Запоріжжя. Через ворожу атаку загинула людина

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Теги: Харків ДСНС війна

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