Втрати ворога станом на 17 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 17 квітня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 17 квітня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 17 квітня втратила:
- особового складу – близько 937440 (+1230) осіб,
- танків – 10654 (+16) од,
- бойових броньованих машин – 22217 (+54) од,
- артилерійських систем – 26442 (+65) од,
- РСЗВ – 1366 (+2) од,
- засоби ППО – 1135 (+3) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32925 (+88),
- крилаті ракети – 3145 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44642 (+170) од,
- спеціальна техніка – 3807 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 17 квітня
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – шість суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор.
Як відомо, триває 1148-й день повномасштабної війни в Україні.
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