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Втрати ворога станом на 17 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 17 квітня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку року втратила в Україні 22217 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1230 окупантів 

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 17 квітня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 17 квітня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 17 квітня втратила:

  • особового складу – близько 937440 (+1230) осіб,
  • танків – 10654 (+16) од,
  • бойових броньованих машин – 22217 (+54) од,
  • артилерійських систем – 26442 (+65) од,
  • РСЗВ – 1366 (+2) од,
  • засоби ППО – 1135 (+3) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 32925 (+88),
  • крилаті ракети – 3145 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 44642 (+170) од,
  • спеціальна техніка – 3807 (+3).
Втрати ворога станом на ранок 17 квітня
Втрати ворога станом на ранок 17 квітня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 17 квітня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – чотири судна, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – шість суден, з них чотири продовжили рух з протоки Босфор. 
Активність ворожого флоту станом на ранок 17 квітня
Активність ворожого флоту станом на ранок 17 квітня
ВМС ЗСУ

Як відомо, триває 1148-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Чорне море ЗСУ війна Азовське море втрати

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