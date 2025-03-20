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«Воював за землю, де народився». На фронті загинув журналіст Дмитро Бєндіков

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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«Воював за землю, де народився». На фронті загинув журналіст Дмитро Бєндіков
До служби у ЗСУ, з червня 2023 року, полеглий захисник працював випусковим редактором сайту TSN.ua
фото: 1+1 media's

Бєндіков приєднався до Сил оборони України у 2024 році, служив у Третій окремій штурмовій бригаді на сході

На фронті 18 березня загинув військовий, випусковий редактор сайту TSN.ua Дмитро Бєндіков. Відомо, що він загинув під час виконання бойового завдання на Луганщині, звідки він сам родом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на 1+1 media.

Дмитро приєднався до Сил оборони України у 2024 році, служив у Третій окремій штурмовій бригаді на сході.

«Воював за землю, де народився». На фронті загинув журналіст Дмитро Бєндіков фото 1
фото: 1+1 media

До служби у ЗСУ, з червня 2023 року, Дмитро працював випусковим редактором сайту TSN.ua. Раніше він працював у багатьох інших виданнях, у тому числі в РБК-Україна, UBR тощо.

«Воював за землю, де народився». На фронті загинув журналіст Дмитро Бєндіков фото 2
фото: 1+1 media

«Наш Діма на щиті. Це найважчі слова, які я мушу сказати. Діма родом зі Сходу України, там він і загинув. Він відвойовував шматок землі, де сам народився, і за цю землю віддав своє життя. Він наш Друг, наш Колега, наш Захисник. У всі часи він завжди з усмішкою, завжди вмів пожартувати й знайти слова, які всіх змушували усміхатися та бачити позитив. Ми всі чекали на його повернення з фронту, а він жартував: «Ну, Трамп же обіцяв закінчити війну за 24 години, то ще почекайте». Діма – це людина світла, людина позитиву, людина, яка ніколи нікого не залишить», – зазначила Світлана Панюшкіна, керівниця TSN.ua.

«Воював за землю, де народився». На фронті загинув журналіст Дмитро Бєндіков фото 3
фото: 1+1 media

За даними Інституту масової інформації, Дмитро Бєндиков уже 102-й медійник, який загинув за час повномасштабної війни з росією.

Нагадаємо, у ніч на 26 лютого російський безпілотник атакував село Крюківщина на Київщині, влучивши в житловий будинок. Це була оселя завідувача кафедри хірургії №3 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, професора Павла Іванчова та журналістки Тетяни Кулик. 

Очільник ГУР Кирило Буданов відреагував на загибель журналістки Тетяни Кулик та хірурга Павла Іванчова внаслідок російської атаки дронами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі Буданова. Очільник ГУР зауважив, що Росія «вкотре забрала життя двох розумних та відданих справі професіоналів, патріотів, громадян України».

Як відомо, в Україну під час останніх репатріаційних заходів знову не повернули тіло української журналістки Вікторії Рощиної, яка померла у російському полоні.

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Теги: росія Україна будинок журналіст безпілотник смерть війна

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