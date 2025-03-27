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Кирило Сазонов Журналіст, політолог

Ситуація на фронті. Як переговори впливають на розвиток подій

glavcom.ua
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До реальних переговорів йде велика підготовка «на землі»
фото: zsu.gov.ua

До осені нас чекають танці з бубном навколо перемир'я 

Друзі, коротко про переговори і ситуацію на фронті. Я вже не раз писав, що війна таки закінчиться ближче до фінішу 2025 року, реальні переговори про мир восени.

До того нас чекають великі танці з бубном навколо перемир'я і певних домовленостей у вузьких сегментах. Це все не мир і навіть не великі переговори.

Психологічні етюди і спроби Москви вичавити максимум з найближчих шість місяців. Трохи докладніше про картину у цілому і ситуацію на ділянках фронту.

Загальне

Пентагон у Конгресі оприлюднив свою оцінку ситуації на російсько-українському фронті. У принципі, досить логічна. Сил і ресурсів у Росії на продовження війни вистачить насилу до кінця 2025 року. Нас оцінюють приблизно так само.

Український ГУР теж заявляє, що фінансові та військові можливості агресора розраховані до кінця 2025 року. Але ось найближчі пів року будуть найважчими за всю війну. Бункерний щур кине у топку всі ресурси. Щоб восени на переговорах впирати на ці «карти». Ось тільки розклад вже не на їх користь.

Покровський напрямок

Є активізація штурмових дій противника, летять КАБи і дрони на оптоволокні дуже активно. Їм потрібен результат на Покровському напрямку. І він є. Для окупантів, правда, негативний. За добу ЗСУ відбили у них мінімум дві позиції. Їх ривки на 100 метрів під Піщаним – ні про що.

Може вже більше, ще немає повідомлень від пацанів, але на вечір було так. Розібрали штурмовиків, зайшли і вигнали решту. Є обмінний фонд. Окупанти підкинули поповнення, але явно без досвіду. При переміщеннях їх просто повибивали наші пілоти.

Костянтинівський напрямок

Схожа картина. Результату немає або негативний. Який там штурм Констахи? У Часів Яру відбили штурми, частково розібрали, включаючи техніку. По Торецьку наші цих болотних волоцюг не просто зупинили, а накидали як слід. І навіть просунулися вперед. Якщо це «результативний наступ на Костянтинівку», то вони так до Ростова будуть «наступати».

Запоріжжя. Більше тижня тому почалися активні штурми, пролізли менше кілометра і застрягли. Зараз продовжують битися головою по Оріхівському напрямку. З результатів тільки розбита голова, просувань нуль. Ті півтора кілометра до П'ятихаток повторі тижні тому – все. Далі ні кроку.

Курщина

І про найсмачніше. По Курській, до речі, старалися і стараються, але болт. Вичавити так і не можуть. Там тепер трохи інша ситуація по позиціях на нашу користь. Працюють хлопці.

До речі, про Куп'янськ і Курськ, що і є «смачне». Там якась біда у Бєлгородській області. Ну, нас офіційно там немає, а кілька селищ російська армія вже втратила. І купу народу. Перекинули вертольоти – їх там одразу й спалили. Сіра зона якась. Незрозуміло хто воює з росармією і дуже непогано воює.

Вони кричать про ЗСУ, але ми ж знаємо, що вони постійно брешуть. Їм усюди від страху ЗСУ ввижаються. Ось і перекидають туди частину сил 6-ї, 20-ї і 3-ї ОВА зі складу угруповань військ «Північ», «Захід» і «Південь». Це не резерви, це зняли з Куп'янського і Лиманського напрямків. І ще частину підрозділів вже забирають з Сіверського і Краматорського. Ну, розкажіть мені, про великі резерви окупантів. Я послухаю і Бєлгород подивиться.

За фактом. Серйозні переговори ще не почалися. Йде велика підготовка «на землі». Попереду важкі пів року, Путін буде кидати все, що збере. Але він вже це робить. І успіхів немає. Швидше, навпаки. Ось така реальна оцінка.

І якщо ми вистоїмо цей час – вони тріснуть. А ми вистоїмо. І вони тріснуть. Тенденції скрізь такі і по процесах у нас ще є непогані сюрпризи. Тримаємо стрій. Разом до Перемоги!

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна росія Україна переговори наступ

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Кирило Сазонов

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