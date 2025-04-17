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Наступ триває. Військовий експерт розповів, що відбувається на Сумському напрямку

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Наступ триває. Військовий експерт розповів, що відбувається на Сумському напрямку
Сергій «Флеш» Бескрестнов: російські БпЛА не вражають військові об'єкти, а спрямовані більше на терор населення
фото: facebook.com/Serhii.Flash

«Багато російських каналів переконують: «цивільні повинні залишати Суми, тікайте, все залишайте»... Цей психологічний тиск підтримується ударами»

Останнім часом збільшилася кількість атак на Сумщину та Суми. Відстань до Сум від лінії фронту досить велика, але туди долітають ті ж «ланцети», більш дешеві БпЛА типу «Молнія». Про це в матеріалі «Главкома» «Нова мішень Путіна. Що буде далі з Сумами» розповів фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.

За його словами, також фіксується новий тип безпілотників, які керуються за сигналами мобільного зв’язку. Росіяни шукають і застосовують на цих напрямках нові типи ударних дронів.

«Наприклад, якщо це якийсь FPV, то великого розміру з ретрансляторами з великою дальністю польоту. Днями був збитий новий тип БпЛА, якого ми ніколи раніше не бачили: ударний саморобний пристрій, який долетів аж до Сум і кружляв там над будинками. Багато з цих БпЛА є неточними: вони не вражають військові об'єкти, а спрямовані більше на терор населення. Була історія, коли такі безпілотники падали в центрі Сум і загинула людина на легковому автомобілі, який явно не був військовим об'єктом. Тобто вдасться знайти мету – добре, не вийде – вдаримо, куди зможемо», – розповів Сергій Бескрестнов.

Він також зазначив, що багато російських каналів акцентують увагу на тому, що «цивільні повинні залишати Суми, тікайте, все залишайте»... Цей психологічний тиск підтримується російськими ударами.

«Мешканці самого облцентру вже зараз відчувають та бачать усе, що відбувається. Звісно, збільшилася і кількість ракетних ударів, і кількість БпЛА, які залітають до міста. Не можна казати, що це прямо катастрофа і росіяни всі сили кидають на атаки з повітря, але кількість цих атак суттєво зросла», – сказав Бескрестнов.

Флеш пояснив, що Суми розташовані ближче до висот на території Курської області РФ, які дозволяють російським військам ефективніше використовувати ударні БпЛА, РСЗВ (реактивні системи залпового вогню) та ствольну артилерію. .

«Зараз наші хлопці на тій ділянці Курської області, де вони залишилися, фактично тримають ці самі висоти, аби не дати противнику атакувати з них Суми. З цих висот можна не тільки БпЛА запускати, а й стріляти с РСЗВ і зі ствольної артилерії», – підсумував Бескрестнов.

Раніше він розповів, що в української армії наразі немає «панацеї» – універсального методу, щоб протистояти керованим авіаційним бомбам (КАБам), оскільки час їхнього польоту дуже короткий.

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Теги: росіяни Суми наступ

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