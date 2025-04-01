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Аналітики спрогнозували ймовірність припинення вогню у найближчі три тижні

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Аналітики спрогнозували ймовірність припинення вогню у найближчі три тижні
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Аналітики вважають, що, малоймовірно, що Росія погодиться на припинення вогню без попередніх умов

Аналітики Інституту вивчення війни оцінили ймовірність досягнення домовленостей між США, Україною та Росією щодо повного припинення вогню в найближчі три тижні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт ISW.

Президент США Дональд Трамп назвав це питання «психологічним дедлайном» для Володимира Путіна, зазначивши, що Росія повинна погодитися на угоду про припинення бойових дій. Президент Фінляндії Олександр Стубб під час зустрічі з Трампом запропонував 20 квітня як можливу дату для «повного припинення» бойових дій.

Згідно зі звітом, малоймовірно, що Росія погодиться на припинення вогню без попередніх умов, оскільки Кремль вимагає послаблення санкцій як передумови для навіть тимчасового припинення бойових дій у Чорному морі.

Зокрема, 25 березня Москва заявила, що не виконуватиме домовленості про припинення вогню в Чорному морі, поки США не скасують санкції проти «Россільгоспбанку» та інших російських фінансових установ, залучених до міжнародної торгівлі продовольством і добривами. Видання Bloomberg 28 березня повідомило, що Росія також вимагає від ЄС відновлення доступу «Россільгоспбанку» до міжнародної системи SWIFT як умову для реалізації Чорноморської угоди.

Аналітики вказують, що таким чином Кремль перевіряє, чи готові США йти на поступки та чи зможуть вони переконати європейських союзників підтримати послаблення санкцій.

11 березня, під час переговорів у Саудівській Аравії, Україна висловила готовність оголосити 30-денне припинення вогню, за умови, що Росія також його дотримуватиметься. Протягом наступних трьох тижнів українські та американські посадовці продовжували обговорення умов можливого перемир’я.

Фахівці зазначають, що остаточних домовленостей щодо припинення вогню поки немає, і малоймовірно, що найближчим часом вдасться узгодити всі умови.

Раніше аналітики зазначали, що посадовці Кремля продовжують озвучувати наративи, що зосереджені на розкол між Сполученими Штатами та Європою. Днями міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив «майже весь європейський Захід» у спробі затягнути війну в Україні та сприянні «реабілітації нацизму», а також продовжив фальшиво зображати українську владу як неонацистську.

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Теги: війна ISW перемир'я

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