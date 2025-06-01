Під Мелітополем розвідники підірвали військовий поїзд росіян

Унаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс

На залізниці поблизу тимчасово окупованого Мелітополя, що на Запоріжжі, лунав гуркіт. Там підірвали російський військовий поїзд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Вантажний поїзд підірвали у ніч проти 31 травня на залізничній ділянці поблизу Якимівки. Він рухався в бік тимчасово окупованого Криму.

Внаслідок вибуху на залізничному полотні цей потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс.

«Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена», – наголосили у ГУР.

Там додали, що після цього росіяни оголосили «план-перехват» – у населених пунктах пересуваються патрулі росгвардії, а також тривають перевірки на блокпостах. Особливо прискіпливі до тих, хто в’їжджає або виїжджає, зазначили розвідники.

Нагадаємо, У ніч на 1 червня у Брянській області обвалився міст з автомобілями. Під час події по ньому проїжджав пасажирський поїзд сполученням Москва – Климово. Інцидент стався за три км від селища Вигонічі. таном на 03:45 за київським часом внаслідок інциденту семеро загиблих, 35 постраждалих, у тому числі троє дітей. Одну дитину санавіація доставить до Москви.

Також міст обвалився у Курській області. В момент обвалу мостом рухався вантажний локомотив.