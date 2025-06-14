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Російська пропаганда почала обробляти французів дешевими… пиріжками (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Російська пропаганда почала обробляти французів дешевими… пиріжками (фото)
Росіяни годують французів дешевими пиріжками, і завойовують їхню прихильність
фото з відкритих джерел

«На цьому ресторані не написано «Російський ресторан» або «Підтримка Путіну». Це «Пірожки бар»

Після приходу Трампа до влади росіяни у Франції знову почали активну діяльність в різних сферах, спрямовану на зменшення військової допомоги. Для пропаганди використовують в тім числі й заклади харчування. Про це віцепрезидент Світового Конгресу Українців в Західній Європі та віцепрезидент Об'єднання українців у Франції Володимир Когутяк розповів у проєкті громадської ініціативи «Голка» – «Мости України», інформаційним партнером якого є «Главком».

«Приклад того, як працюють росіяни – це «Пірожки-бар». Перший такий маленький ресторанчик з’явився в Парижі в квітні 2022 року. Через два місяці від початку повномасштабного вторгнення відкривають заклад, в якому є фрески про дружбу між Росією і Україною. У ньому працюють росіянки і дівчата з Донецька. Їх представляють як українських дівчат. Відвідувачам-французам пояснюють, що насправді все, що коїться в Україні, – це просто маленька сварка між Путіним і Зеленським. А український і російський народи – братські.  Мовляв, ми дуже любимо одне одного. Вони продають пиріжки за невисокою ціною. Але оренда таких залів в Парижі дуже висока. Одразу стає зрозуміло, що їх хтось фінансує. Звісно, вони готують для російського посольства пиріжки на заходи. За цей час вже три таких ресторани  відкрили у Франції», – розповідає віцепрезидент Об'єднання українців у Франції.

Ресторан із дешевими пиріжками
Ресторан із дешевими пиріжками
фото з інстаграм-сторінки pirojkibar.annonce

За словами Володимира Когутяка, французи люблять їсти в ресторанах. Якраз на це і розраховано. Вони деколи пів дня можуть пити каву на терасі такого ресторанчика, читають книжку або говорять про політику, історію, на різні теми.

«На цьому ресторані не написано «Російський ресторан» або «Підтримка Путіну». Це «Пірожки бар». Французи бачать вітрину, пробують, а їм починають розказувати ось ці історії. На жаль, не всі французи усвідомлюють теперішню ситуацію з війною», – підсумовує Когутяк.

Інтер'єр російського ресторану у Парижі
Інтер'єр російського ресторану у Парижі
фото: Pirojki Bar/Facebook

Раніше Росія висловила протест Франції у зв'язку із затриманням в аеропорту Парижа співробітниці МЗС РФ, яка прямувала в країну на заходи за лінією ЮНЕСКО.

Нагадаємо, Франція розширила права українців під тимчасовим захистом. Біженці із нашої країни отримають більше прав та підтримки. 

До слова, українським біженцям важче назавжди залишитися у Франції. Уряд запроваджує значно жорсткіші правила отримання іноземцями французького громадянства.Міністр внутрішніх справ Франції Бруно Ретаїло видав директиву, яка містить жорсткіші вимоги щодо володіння французькою мовою та соціальної інтеграції для кандидатів на громадянство. 

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Теги: пропаганда ресторан харчування росіяни Франція

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