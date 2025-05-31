Окупант приїхав із далекого острова, щоб убивати українців

Українські військові врятували загарбнику життя і ногу

Віктор Хвощинський – 32-річний житель селища Ноглики на Сахаліні. До війни працював столяром у товаристві власників житла (аналог українського ОСББ, – ред.), але зарплати катастрофічно не вистачало. Фінансові труднощі та безвихідь підштовхнули його до поганого рішення – 28 липня 2023 року він підписав контракт із Міноборони. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Наш вихід», який курує росіянка Ірина Криніна.

Із Ногликів на острові Сахалін до Нью-Йорка на Донеччині – більш як 10 тисяч кілометрів. Тим не менше, окупанта відправили туди воювати. Опинившись на фронті, Віктор Хвощинський був шокований. Він вирішив самовільно залишити частину. Вісім місяців ховався в Донецькій області на квартирі друга. Та, зрештою, його упіймали.

За СЗЧ на Хвощинського завели кримінальну справу, але в одну мить її закрили, а Віктора відправили штурмувати Нью-Йорк на Донеччині. Там загарбника поранило в ногу. Товариші по службі занесли його в найближчу п'ятиповерхівку, абияк перев'язали і пішли. Разом із собою забрали автомат і бронежилет. Обіцяли повернутися, але окупант тільки їх і бачив.

Пораненого росіянина кинули помирати свої

Українські військові знайшли його вже переодягненим у цивільне. Він не став брехати, зізнався, що солдат. Так Віктор опинився в полоні, де йому врятували життя і ногу. У Росії його спершу вважали безвісти зниклим, та пізніше рідні домоглися, аби Віктора Хвощинського визнали військовополоненим. 19 березня 2025 року він повернувся в Росію.

Раніше окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову. 46-річний Дмитро Ласьков із Омської області після звільнення навіть не встиг побачити рідних. На війну він потрапив, підписавши контракт. Повірив обіцянкам, що буде механіком-водієм. Під час підготовки жодного разу не стріляв, адже командири казали, що механіку-водію це ні до чого. Звісно ж, наївний окупант опинився на передовій як штурмовик і потрапив у полон.

Нагадаємо, журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі колишньої колонії, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки. Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.

Також російський солдат із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії Єгор Загороднєв розповів, як через голод вирішив знищити свого командира. За його словами, він перебував без їжі та води, поки командир роти «Соловей» мав достатньо продовольства. Про це окупант розповів на каналі «Бутусов Плюс», інформує «Главком».

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців.

Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії.