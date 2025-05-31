Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупант приїхав із далекого острова, щоб убивати українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Окупант приїхав із далекого острова, щоб убивати українців
Окупант із Сахаліну приїхав заробити грошей на війні в Україні
фото: скріншот із відео

Українські військові врятували загарбнику життя і ногу

Віктор Хвощинський – 32-річний житель селища Ноглики на Сахаліні. До війни працював столяром у товаристві власників житла (аналог українського ОСББ, – ред.), але зарплати катастрофічно не вистачало. Фінансові труднощі та безвихідь підштовхнули його до поганого рішення – 28 липня 2023 року він підписав контракт із Міноборони. Як інформує «Главком», про це йдеться у проєкті «Наш вихід», який курує росіянка Ірина Криніна.

Із Ногликів на острові Сахалін до Нью-Йорка на Донеччині – більш як 10 тисяч кілометрів. Тим не менше, окупанта відправили туди воювати. Опинившись на фронті, Віктор Хвощинський був шокований. Він вирішив самовільно залишити частину. Вісім місяців ховався в Донецькій області на квартирі друга. Та, зрештою, його упіймали.

За СЗЧ на Хвощинського завели кримінальну справу, але в одну мить її закрили, а Віктора відправили штурмувати Нью-Йорк на Донеччині. Там загарбника поранило в ногу. Товариші по службі занесли його в найближчу п'ятиповерхівку, абияк перев'язали і пішли. Разом із собою забрали автомат і бронежилет. Обіцяли повернутися, але окупант тільки їх і бачив.

Пораненого росіянина кинули помирати свої

Українські військові знайшли його вже переодягненим у цивільне. Він не став брехати, зізнався, що солдат. Так Віктор опинився в полоні, де йому врятували життя і ногу. У Росії його спершу вважали безвісти зниклим, та пізніше рідні домоглися, аби Віктора Хвощинського визнали військовополоненим. 19 березня 2025 року він повернувся в Росію.

Раніше окупанта після обміну допитали, побили і відправили на передову. 46-річний Дмитро Ласьков із Омської області після звільнення навіть не встиг побачити рідних. На війну він потрапив, підписавши контракт. Повірив обіцянкам, що буде механіком-водієм. Під час підготовки жодного разу не стріляв, адже командири казали, що механіку-водію це ні до чого. Звісно ж, наївний окупант опинився на передовій як штурмовик і потрапив у полон.

Нагадаємо, журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі колишньої колонії, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки. Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Робочий день триває вісім годин. Це може бути наряд на кухні, плетіння меблів, склеювання паперових пакетів, зварювальні роботи, робота на городі.

Також російський солдат із штурмової роти 7-го мотострілецького полку 18-ї мотострілецької дивізії Єгор Загороднєв розповів, як через голод вирішив знищити свого командира. За його словами, він перебував без їжі та води, поки командир роти «Соловей» мав достатньо продовольства. Про це окупант розповів на каналі «Бутусов Плюс», інформує «Главком».

Нагадаємо, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії. Після допиту стали відомі перші дані про іноземців. 

Служба безпеки України провела перші допити громадян Китайської Народної Республіки, яких було взято у полон Силами оборони на Донеччині. Обидва військовополонені розповідають слідчим, як опинилися на війні проти України та які функції виконували у складі збройних сил Росії. 

Читайте також:

Теги: солдат військові полон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мілітаризація і прагнення до миру дуже рідко працюють разом
Ініціатива у мирних переговорах переходить до Кремля. І ось чому
24 травня, 21:30
Іноземці стали частиною армії РФ
Інтернаціональний легіон Путіна. Громадяни яких країн підняли зброю проти України (список) Війна і право
13 травня, 14:45
«695 форм тортур, 186 місць утримання»: розслідувачі дізналися, де катують українських полонених
«695 форм тортур, 186 місць утримання»: розслідувачі дізналися, де катують українських полонених
16 травня, 16:00
За це проголосували 282 депутати
Рада продовжила можливість добровільно повернутися із СЗЧ до 30 серпня
30 квiтня, 11:51
Задокументовано, що в такий спосіб тільки за березень цього року посадовець отримав 920 тис. грн «відкатів»
СБУ затримала на Донеччині комбата, який «обклав даниною» виплати підлеглих
5 травня, 16:16
Папа Франциск заповів переобладнати свій «папамобіль», на якому він вітав і звертався до мільйонів вірян по всьому світу
Із «папамобіля» Франциска зроблять медпункт
6 травня, 11:19
Мама зустрілася з сином після пів року його полону
«Божечки, це неймовірно!». Зворушливі кадри зустрічі воїна з батьками після полону
7 травня, 09:39
Торяник: Дрони – це як мухи, КАБи – по п'ять-шесть-сім, по Біловодах одного дня в одне тільки це село кинули десять
Голова прикордонної громади на Сумщині: Ситуація реально критична
Вчора, 00:13
Кількість загиблих військовополонених зростатиме в міру повернення і впізнання тіл
Стало відомо, від чого помирають українські воїни в російському полоні
27 травня, 11:35

Події в Україні

Окупант приїхав із далекого острова, щоб убивати українців
Окупант приїхав із далекого острова, щоб убивати українців
У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину
У Харкові чоловік у військовій формі влаштував стрілянину
У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
У Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Стало відомо, чому Зеленського на «Книжковому Арсеналі» щільно оточили охоронці
Стало відомо, чому Зеленського на «Книжковому Арсеналі» щільно оточили охоронці
ЗСУ взяли у полон російських морпіхів, які намагалися окупувати два села на Сумщині
ЗСУ взяли у полон російських морпіхів, які намагалися окупувати два села на Сумщині
Наступ росіян на Запоріжжі: влада повідомила подробиці
Наступ росіян на Запоріжжі: влада повідомила подробиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
233K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 травня: ситуація на фронті
89K
Дослідниця міграції розказала, якою першою фразою зустрічають українських дітей в польських школах
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 травня 2025
34K
Російський депутат назвав нові територіальні претензії до України
27K
Ключ до Криму. Американський генерал закликав Київ зруйнувати Керченський міст
26K
Білецький розповів, коли Україна зможе «забрати своє»

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua