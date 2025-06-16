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Латвія заборонила в'їзд ще двом російським пропагандистам

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Павло Прилучний та Катерина Андреєва підтримують війну РФ проти України
колаж: glavcom.ua

ЦПД: Кремль системно використовує культуру для просування власної пропаганди в усьому світі

МЗС Латвії безстроково заборонило в’їзд до країни ще двом путінським пропагандистам. Йдеться про актора Павла Прилучного та телеведучу Катерину Андреєву. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Обоє публічно підтримують російське вторгнення в Україну.

«Кремль системно використовує культуру для просування власної пропаганди в усьому світі. Найактивніше це відбувається в країнах колишнього СРСР. Від початку повномасштабного вторгнення в багатьох країнах вживають активних заходів до обмеження можливості РФ здійснювати подібну пропаганду», – зауважує ЦПД.

Також, за даними Центру протидії дезінформації, обмеження на доступ російської пропаганди до власних громадян вводять в Казахстані, Узбекистані та інших пострадянських державах.

До слова, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення внесла російського актора, гумориста та телеведучого Азамата Тахіровича Мусагалієва до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідне рішення медіарегулятор ухвалив на підставі звернення, яке надійшло через Державний комітет телебачення і радіомовлення, та результатів системного моніторингу медіа й соціальних мереж, інформує «Главком».

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Теги: Латвія пропагандист росіяни

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