АЗС масово змінили ціни на пальне

В Україні у багатьох мережах АЗС ціни знизилися

Після того, як президентом і прем’єр-міністром України було прийнято рішення про відміну акцизу для пального, ціни на дизель та бензин було знижено на всіх ключових мережах АЗС. Про це пише Kinowar.

Середня ціна на А-92 по Україні знизилася на 7,86 грн, до 33,69 грн, на А-95 – на 7,84 грн, до 34,42 грн, а ціна на дизельне пальне – до 37,17 грн (-5,85 грн). Всі ціни вказано за 1 літр.

Нагадаємо, Після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки». Кабмін ухвалив рішення, яке допоможе збільшити кількість пального.

Раніше, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне.

Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.