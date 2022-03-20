У Лондоні активісти закликали арештувати маєтки виробника дронів і радарів Євтушенкова

Демонстранти скандували «Ваш сусід – убивця» та «Євтушенков убиває українських дітей»

Російський олігарх Владімір Євтушенков, якому належать військові концерни Кронштадт і RTI Systems, володіє двома будинками в Лондоні загальною вартістю 31 мільйон фунтів стерлінгів. Маєтки знаходяться на вулиці Голланд-парк, на якій також розташоване посольство України. Про нерухомість Євтушенкова в Лондоні вперше повідомили «Схеми».

19 березня, лондонські активісти Євромайдану пікетували одну з адрес Євтушенкова, 31 Holland Park, W11 3TA.

Євтушенкову належить група «АФК Сістєма», цінні папери якої котируються на лондонській фондовій біржі (наразі торги паперами російських компаній призупинено, але повністю не знято з лістингу в Лондоні, на відміну від деяких компаній у Нью-Йорку).

«Сістєма» включає в себе два військові концерни, які в західних описах корпорації та у власних презентаціях «Сістєми» названо «високотехнологічними компаніями». Насправді Кронштадт виробляє дрони Оріон, використання яких в Україні було підтверджено міністерством оборони Росії. RTI Systems виробляє радари, ракетні технології та іншу продукцію на замовлення Міноборони Росії, зокрема і в співпраці з Рособоронеспортом.

RTI Systems потрапила під американські санкції в 2017 році, а Кронштадт – після початку російського вторгнення в 2022 році.

Проте жодна з цих компаній не потрапила під британські санкції. Не потрапив під них і сам олігарх Євтушенков, якого досі на Заході багато хто вважає переважно інвестором в телекомунікації.

Демонстранти в суботу скандували «Ваш сусід – убивця» та «Євтушенков убиває українських дітей». На цегляний паркан маєтку було наклеєно «мітку ганьби», що нагадує за формою британські меморіальні дошки, з написом «Англійський історичний спадок: Владімір Євтушенков, путінський торгівець зброєю, відмиває тут свої гроші».

В останньому повідомленні рейтингової агенції Фітч, як і в попередніх повідомленнях, не було згадано про військові дочірні підприємства групи «АФК Сістєма».

Минулої суботи активісти Євромайдану також пікетували лондонську квартиру падчірки Лаврова. У понеділок, 14 березня, не пов’язана з ними група демонстрантів захопила маєток олігарха Олега Дерипаски в лондонському районі Белгравія, але була витурена звідти поліцією.

Мер Лондона Саддік Хан закликав відібрати будинки російських олігархів у столиці Британії і віддати їх українським біженцям. Він заявив, що здивований діями поліції, яка на короткий час арештувала демонстрантів, адже Дерипаска в цьому будинку не живе. На відміну від Євтушенкова, Дерипаска підпадає під британські санкції.

У вівторок, 15 березня, протести також пройшли під лондонською штаб-квартирою компанії Unilever, дочірні підприємства якої продовжують випускати в Росії продукцію широкого вжитку, включно з кремом «Бархатниє ручкі» та морозивом «Золотой стандарт». Демонстранти Євромайдану вказали компанії, що поки росіянки мажуть цим кремом свої ручки, якими потім купують своїм дітям морозиво, українським дітям відривають руки російські бомби.

Витяги з британського реєстру нерухомості Land Registry

31 Holland Park

7 Holland Park Mews

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