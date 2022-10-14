Ракетний удар по Запоріжжю: перші деталі прильотів (фото)

Окупанти випустили по Запоріжжю три ракети

На світанку 14 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю трьома ракетами С-300. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У результаті атаки уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Старух попереджає мешканців Запоріжжя, що сьогодні можливі ще ракетні атаки. «Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть один одного», – закликав він.

Раніше стало відомо, що вранці 14 жовтня російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Зауважимо, що вночі, 14 жовтня, у Запорізькій та Дніпропетровській областях пролунали вибухи.