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Ракетний удар по Запоріжжю: перші деталі прильотів (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Запоріжжю: перші деталі прильотів (фото)
На місці ударів виникли пожежі
фото: Олександр Старух/Telegram

Окупанти випустили по Запоріжжю три ракети

На світанку 14 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю трьома ракетами С-300. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

У результаті атаки уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там вже працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Старух попереджає мешканців Запоріжжя, що сьогодні можливі ще ракетні атаки. «Дотримуйтесь правил безпеки. Бережіть один одного», – закликав він.

Ракетний удар по Запоріжжю: перші деталі прильотів (фото) фото 1
Ракетний удар по Запоріжжю: перші деталі прильотів (фото) фото 2

Раніше стало відомо, що вранці 14 жовтня російські окупанти знову завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Зауважимо, що вночі, 14 жовтня, у Запорізькій та Дніпропетровській областях пролунали вибухи

Теги: окупанти обстріл війна росія Запоріжжя

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