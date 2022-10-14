На Запорізькій АЕС зросла кількість окупантів

Запорізька АЕС під російською окупацією з березня 2022 року

Окупанти використовують ЗАЕС як військову базу

У місті Енергодар 10-11 жовтня було відзначено збільшення особового складу російських окупаційних військ на території Запорізької атомної електростанції. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 14 жовтня.

«За наявною інформацією, окупанти використовують станцію як базу для розміщення особового складу у зв’язку з тим, що об’єкт не обстрілюється», – йдеться в повідомленні.

Крім того, загарбники посилюють режимні заходи на окупованих територіях Запорізької області. На блокпостах навколо Мелітополя для проведення ретельних обшуків разом із звичайними військовослужбовцями перебувають представники ФСБ.

Нагадаємо, за повідомленням розвідки, окупанти продовжують тримати всі шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції в «холодному стані».

8 жовтня в результаті обстрілів російських окупантів Запорізька АЕС була повністю знеструмлена.

12 жовтня було пошкоджено зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС внаслідок обстрілу віддаленої підстанції.

Також раніше повідомлялося, що росіяни, продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів.

5 жовтня президент країни-агресорки Володимир Путін доручив «передати Запорізьку АЕС під керування Росії». Як відомо, на Запорізькій атомній електростанції український технічний персонал працює як заручники, оскільки там перебуває пів тисячі окупантів із військовою технікою.