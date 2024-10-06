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На українсько-польському кордоні прикордоники зупинили виїзд

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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На українсько-польському кордоні прикордоники зупинили виїзд
фото з відкритих джерел

Рух припинено через збої в базах даних у поляків

Сьогодні, 6 жовтня,  через технічні збої в роботі бази даних польських митників тимчасово призупинено роботу трьох пунктів пропуску на українсько-польському кордоні. Як повідомляє Львівська митниця, виїзд з території України наразі неможливий через пункти пропуску «Краківець-Корчова», «Шегині-Медика» та «Рава-Руська - Гребенне». Про це повідомила Львівська митниця.

«За інформацією польської сторони, припинилася робота бази даних в трьох пунктах пропуску. Оформлення всіх видів транспортних засобів у напрямку виїзду з України не здійснюється» – йдеться у повідомленні.

Однак в'їзд на територію України залишається можливим для автобусів та легкових автомобілів, окрім вантажівок.

Збої на польській стороні виникли після схожих проблем на українській. Раніше технічні неполадки у базах даних спричинили призупинення руху на пунктах пропуску «Ягодин-Дорогуськ» та «Устилуг-Зосин».

Митні органи продовжують працювати над вирішенням проблеми та відновленням нормальної роботи пунктів пропуску.

Нагадаємо, у прикордонників Польщі не працює база даних: рух транспорту зупинено.

Теги: митниця Польща робота

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