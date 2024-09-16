У Польщі бракує добровольців, щоб сформувати бригаду українського легіону

За словами польського міністра, добровольців, готових сформувати бригаду, досі недостатньо

У Польщі поки що не вдалося набрати достатню кількість громадян України для формування бригади українського легіону. Про це розповів міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв’ю «Європейській правді».

«Ми зі свого боку давно все зробили. Тепер чекаємо на українських призовників чи добровольців», – заявив він.

Як зауважив Сікорський, кілька тисяч українців у Польщі зареєструвалися в українській базі даних, щоб оновити місце проживання, а отже повідомили, що «теоретично доступні». А втім, за даними міністра, добровольців, готових сформувати бригаду, досі недостатньо.

Нагадаємо, українські добровольці за кордоном іще не проходять військову підготовку. До того ж офіційний набір в анонсований український легіон у Польщі ще не розпочинався.

Наприкінці липня Василь Зварич, який на той момент працював послом України в Польщі, казав про плани запустити проєкт до початку серпня. Польща нібито була готова розпочати навчання рекрутів ще з 1 серпня, але набір і досі не розпочався. На сайтах українського посольства і консульств ще немає інформації про рекрутинг.

Зварич ще у ролі посла у Польщі казав, що спочатку варто підписати технічну угоду, де детально розписати ролі сторін. Такий документ було підписано під час візиту першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

До слова, до українського легіону – військового підрозділу, який мають підготувати й оснастити в Польщі відповідно до безпекової угоди з Україною – набиратимуть в українських консульських установах. Після навчання і служби у ЗСУ члени легіону, за бажанням, зможуть повернутися до Польщі. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський.