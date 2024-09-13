Український легіон в Польщі: Сибіга та Сікорський розповіли деталі

Українські добровольці за кордоном іще не проходять військову підготовку

Українські військові, ймовірно, готуватимуться на території Польщі. Зараз тривають переговори щодо створення українського легіону.Про це повідомили очільник Міністерства закордонних справ Польщі Радослава Сікорського та глава українського МЗС Андрій Сибіга.

«В угоді, яку підписали Зеленський з Туском, є положення, які передбачають взаємодію обох сторін у підготовці українського військового підрозділу на території Польщі, який складатиметься з добровольців громадян України, які проживають за кордоном», – каже Сибіга.

Водночас український дипломат пояснив, що для того, щоб це перейшло в практичну площину, мають здійснитись певні практичні кроки на рівні міністерств оборони.

«Вони зараз на стадії фіналізації. І оскільки це чутливе питання, то після того, як будуть завершені необхідні підготовчі заходи, цей проект перейде в практичну площину», – додав він.

Сікорський підтвердив слова Сибіги та пояснив, що країни обговорювали справи щодо набору українців до українського легіону в Польщі.

«Ми не будемо вдаватися в подробиці, щоб не давати Росії додаткову інформацію та давати їй шанси на саботажі. Але треба сказати, що ми трошки просунули справу вперед. Польща підтримує готовність підготувати український підрозділ на території Польщі», – зазначив глава польського МЗС.

Нагадаємо, українські добровольці за кордоном іще не проходять військову підготовку. До того ж офіційний набір в анонсований Український легіон у Польщі ще не розпочинався.

Наприкінці липня Василь Зварич, який на той момент працював послом України в Польщі, казав про плани запустити проєкт до початку серпня. Польща нібито була готова розпочати навчання рекрутів ще з 1 серпня, але набір і досі не розпочався. На сайтах українського посольства і консульств ще немає інформації про рекрутинг.

Зварич ще у ролі посла у Польщі казав, що спочатку варто підписати технічну угоду, де детально розписати ролі сторін. Такий документ підписали у п’ятницю під час візиту першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка.

До слова, до Українського легіону – військового підрозділу, який мають підготувати й оснастити в Польщі відповідно до безпекової угоди з Україною – набиратимуть в українських консульських установах. Після навчання і служби у ЗСУ члени легіону, за бажанням, зможуть повернутися до Польщі. Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський.