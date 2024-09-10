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Шмигаль пояснив ідею створення Міністерства повернення українців

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Шмигаль пояснив ідею створення Міністерства повернення українців
Міністерство повернення українців допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном та повернути мільйони українців додому
фото з відкритих джерел

Денис Шмигаль: «Ідея створення цього Міністерства полягає в тому, що ми приділяємо окрему увагу 7,5 мільйонам українців, які сьогодні перебувають за межами нашої держави»

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Міністерство повернення українців має бути створено, аби реалізувати стратегію заохочення людей повертатися додому. Про це він сказав під час пресконференції.

«Ідея створення цього Міністерства полягає в тому, що ми приділяємо окрему увагу 7,5 мільйонам українців, які сьогодні перебувають за межами нашої держави», – наголосив Шмигаль.

За його словами, цей процес має бути організований і скоординований, тому у роботі Міністерства є сенс.

«Власне, в цьому  ідея створення Міністерства, яке допоможе скоординувати мільйони українців за кордоном, повернути мільйони українців додому та реалізувати цю стратегію», – зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, наразі йде робота над тим, як в реальності імплементувати ідеї для того, щоб Міністерство повернення українців було ефективним і дійсно працювало.

«Ми розуміємо, де найбільше українців в європейських країнах, і розуміємо, як організувати це по світу», – підкреслив прем'єр-міністр України.

Нагадаємо, за останніми даними, 64% мігрантів з України не адаптувалися до життя в інших країнах і мають намір в підсумку повернутися додому. Проте час, коли це відбудеться, ними ще не визначено. Про це пишуть експерти Gradus Research, оприлюднюючи результати відповідного дослідження. За результатами опитування, найбільше бажання повернутися в Україну висловлюють мігранти, які віддалено працюють на український бізнес – 70%. Так само найбільше бажання висловлюють щодо повернення в Україну ті мігранти, які є тимчасово непрацевлаштованими – 68%.  Частково на бажання повернутися в Україну впливає досвід агресивної поведінки громадян інших країн щодо мігрантів. Щонайменше 23% опитаних повідомили, що вони мали відповідний негативний досвід.

До слова, третина українських біженців, які наразі мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії, зовсім не цікавляться подіями та ситуацією в Україні. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. 34% українців прямо вказали, що зовсім не цікавляться інформацією про Україну, а 11% обрали варіант «важко відповісти», що часто вважається формою ухилення від соціально несхвальної поведінки. Такі результати свідчать, що значна частина українських біженців поступово втрачають зв’язок з країною.

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Теги: українці робота міністр Денис Шмигаль Україна

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