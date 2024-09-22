Ми підтримуємо Україну, але у нас є свої вимоги – МЗС Польщі

«Ми хочемо зберегти двопартійну підтримку США союзу з Європою, підтримку України, фізичну присутність американських військ у Польщі», – Сікорський

Очільник міністерства закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що Польща підтримує Україну, але також має свої вимоги до неї. Про це повідомляє RMF24.

«Ми хочемо зберегти двопартійну підтримку США союзу з Європою, підтримку України, фізичну присутність американських військ у Польщі», – йдеться у заяві.

Сікорського запитали щодо ускладнення переговорів з Києвом, на що він відповів: «на Україну тиснуть».

«В України все добре на морі, трохи гірше на суші. Ми підтримуємо Україну, але, звичайно, у нас також є свої вимоги, як це буває між сусідами», – сказав очільник МЗС.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Крим має вирішальну роль у питанні щодо можливих мирних переговорах між Україною та Росією. Саме тому одним із варіантів розв'язання питання щодо півострова може стати передача його під мандат ООН.