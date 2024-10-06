У прикордонників Польщі не працює база даних: рух транспорту зупинено

Наразі через цю несправність повністю зупинено оформлення всіх категорій транспортних засобів у обох напрямках

На українсько-польському кордоні тимчасово зупинено рух транспортних засобів в обох напрямках через технічні неполадки в базі даних митної служби Польщі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

«За інформацією отриманою від наших польських колег, наразі не працює база даних митної служби Республіки Польща. Через зазначену несправність оформлення всіх категорій транспортних засобів у обох в напрямках тимчасово не здійснюється. Просимо врахувати дану інформацію під час планування поїздок», – йдеться в повідомленні.

Це означає, що ані легкові, ані вантажні автомобілі, а також інші транспортні засоби не можуть перетнути кордон між Україною та Польщею, доки не буде відновлено роботу бази. Наразі тривають роботи для усунення проблеми.

Інформація про відновлення роботи митних служб буде надана додатково, як тільки польська сторона відновить функціонування системи.

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