Подоляк пояснив, навіщо Росія запускає дрони в країни НАТО

Подоляк: Росіяни завжди застосовують «тактику салямі»: дискредитують НАТО під час незначних, на перший погляд, інцидентів

Росія «цинічною розвідкою боєм» намагається визначити «стратегічну цінність» НАТО, порушуючи повітряний простір країн-членів альянсу своїми БПЛА. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Добре відомо (навіть росіянам), де сьогодні проходять географічні кордони НАТО. Але ніхто не знає, де у НАТО... межа терпіння. Коли теоретично найпотужніший військовий альянс в історії на практиці буде готовий захищати свої кордони? Цю інформацію про стратегічну цінність росіяни набувають традиційним для себе способом – цинічною розвідкою боєм», – зазначив він.

За словами Подоляка, останніми такими запусками Росія отримала «чіткий результат».

«Тепер противник знає, що НАТО не відповідатиме на порушення повітряного простору безпілотними апаратами й атаку на свою територію, що не призвела до жертв. Що буде далі, легко передбачити: порушення кордону літаками і можливі «інцидентні атаки» з невеликою кількістю жертв», – додав радник очільника Офісу президента.

На його переконання, росіяни завжди застосовують примітивну «тактику салямі»: дискредитують НАТО під час незначних, на перший погляд, інцидентів.

Подоляк зауважив, що росіяни завжди так діють: повільно ескалюють конфлікт, у цьому випадку – щоб уникнути активації статті 5 Статуту блоку про взаємну оборону: «Мета – розхитати впевненість окремих членів Альянсу, змусити задуматися про сепаратні домовленості з Росією. І хто може сказати, що цей план не працює?».

Нагадаємо, У Латвії дрон, який було виявлено на сході країни, містив вибухівку та використовувався для атак проти України. Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу «Шахед», який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.

Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували, що в ніч на 8 вересня група російських ударних безпілотників порушила повітряний простір Румунії в районі Сабангії. Це сталося під час масованої атаки дронів на південь України, зокрема на Одеську область.

Також 9 вересня найбільший аеропорт Швеції поблизу Стокгольма на кілька годин зупиняв прийом та відправлення рейсів через наближення невідомих БПЛА.