За тиждень Київ горів 126 разів



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Пожежа у будинку на вул. Вершигори, 40/14 Фото: ДСНС

Впродовж тижня на пожежах у столиці загинула одна особа

Впродовж минулого тижня (з 15 до 21 квітня) пожежно-рятувальними підрозділами Київського гарнізону здійснено 311 виїздів. За даний період вогнеборці ліквідували 126 пожеж, 10 аварій, 76 разів надавали допомогу населенню міста та іншим службам. Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

Під час пожеж впродовж тижня загинула одна особа, ще одну людину травмовано.

На водних об’єктах міста Києва загинула одна людина, одну особу врятовано.

Всього з початку року на водних об'єктах Києва загинуло 16 осіб, 13 – врятовано.

Також протягом даного періоду підрозділи гарнізону здійснили 56 виїздів для відпрацювання інформації щодо мінування об’єктів міста. Загалом за 2019 рік здійснено 179 виїздів.

Нагадаємо, 21 квітня сталася пожежа в одній із квартир на 8-му поверсі 9-поверхового житлового будинку на вул. Горлівській, 38/48, що у Дарницькому районі. Під час ліквідації пожежі було врятовано літнього чоловіка.