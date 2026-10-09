Термінове розгортання Пунктів незламності почалося у трьох районах Києва

Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети

Зокрема, в Оболонському районі мешканці сидять без світла з сьомої ранку

У Києві у трьох районах, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, наразі розгортають пункти незламності. Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністраці, інформує «Главком»

Відповідне доручення отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів.

Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети.

На правому березі Києва сьогодні зранку застосували екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляли в ДТЕК. Після 11 години енергетики повернулися до стабілізаційних графіків.

У столиці перевірити час відключення за своєю адресою можна у чат-боті, на сайті ДТЕК Київські електромережі або в застосунку «Київ Цифровий». Також графік доступний на сайті Yasno та в застосунку Yasno Mobile.

До слова, на тлі складного стану в енергосистемі та використання альтернативних джерел живлення у столичній адміністрації нагадали про суворі правила експлуатації генераторів. Міська влада закликає купувати лише сертифіковану техніку у ліцензованих точках продажу та чітко дотримуватися інструкцій виробника.