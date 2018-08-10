На Закарпатті пройдуть антитерористичні навчання



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антитерористичні навчання СБУ, архівне фото

Тренування пройдуть у максимально наближених до реальних умов з використанням спеціальної техніки та озброєння

Протягом 15-17 серпня в Закарпатській області пройдуть масштабні тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Їх проведе координаційна група Антитерористичного центру при обласному управлінні Служби безпеки України.

Про це повідомляє прес-центр облуправління СБУ.

Зазначається, що тренування пройдуть на території Великоберезнянського, Перечинського та Ужгородського районів у максимально наближених до реальних умов з використанням спеціальної техніки та озброєння.

В навчаннях також візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ЗСУ, Держприкордонслужби, ДСНС, Держспецзв'язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Також наголошується, що в ході заходів на окремих територіях можливе тимчасове введення особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей і руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів та ін.

Нагадаємо, 1-3 серпня на Полтавщині СБУ проводила масштабні антитерористичні навчання.