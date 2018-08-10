  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Закарпатті пройдуть антитерористичні навчання

    • Розсилка
    <p>Антитерористичні навчання&nbsp;СБУ, архівне фото</p> - На Закарпатті пройдуть антитерористичні навчання

    Антитерористичні навчання СБУ, архівне фото

    Тренування пройдуть у максимально наближених до реальних умов з використанням спеціальної техніки та озброєння

    Протягом 15-17 серпня в Закарпатській області пройдуть масштабні тактико-спеціальні антитерористичні навчання. Їх проведе координаційна група Антитерористичного центру при обласному управлінні Служби безпеки України.

    Про це повідомляє прес-центр облуправління СБУ.

    Зазначається, що тренування пройдуть на території Великоберезнянського, Перечинського та Ужгородського районів у максимально наближених до реальних умов з використанням спеціальної техніки та озброєння.

    В навчаннях також візьмуть участь підрозділи Нацполіції, Нацгвардії, ЗСУ, Держприкордонслужби, ДСНС, Держспецзв'язку, представники місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

    Також наголошується, що в ході заходів на окремих територіях можливе тимчасове введення особливого режиму, в тому числі обмеження або заборона пересування людей і руху транспортних засобів, а також перевірка документів, що засвідчують особу, огляд автомобілів та ін.

    Нагадаємо, 1-3 серпня на Полтавщині СБУ проводила масштабні антитерористичні навчання.

    Читайте також
    СБУ Держприкордонслужба ЗСУ ДСНС Закарпаття Нацгвардія військові навчання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ