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На Закарпатті у багатоповерхівці пролунав вибух, є жертва

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Закарпатті у багатоповерхівці пролунав вибух, є жертва
Внаслідок вибуху попередньо одна людина загинула
фото: Національна поліція України, Facebook

Вибух стався у одному з багатоквартирних будинків у Сваляві 

У місті Свалява Закарпатської області сьогодні, 14 жовтня, пролунав вибух у багатоповерхівці. Внаслідок інциденту є загиблий. Про це повідомляє поліція Закарпатської області у Facebook.

За даними правоохоронців, о 14:39 до них звернулися з повідомленням про вибух в одному з багатоквартирних будинків у Сваляві на вулиці Промисловій. Внаслідок цього у під'їзді будівлі повибивало вікна.

Внаслідок вибуху у під'їзді будівлі повибивало вікна
Внаслідок вибуху у під'їзді будівлі повибивало вікна
фото: Національна поліція України, Facebook

Після прибуття на місце інциденту поліцейських їм вдалося з'ясувати, що на першому поверсі у п'ятиповерховому будинку, ймовірно, стався вибух газу. Причини поки що встановлюють.

«Попередньо відомо, що внаслідок цього одна людина загинула. Інформація про постраждалих уточнюється», – повідомили правоохоронці. 

Нагадаємо, схожий випадок стався 3 червня у Кропивницькому. Унаслідок вибуху газу травми отримали двоє дітей 2015 та 2017 років народження. Їх ушпиталено до Кіровоградської обласної дитячої лікарні у стані середньої тяжкості.

На Тернопільщині вибух газу зруйнував приватний будинок, господар опинився в лікарні. 

Раніше у житловому будинку під Києвом стався вибух, серед травмованих було немовля.

Теги: Закарпаття вибух газ

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