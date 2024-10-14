На Закарпатті у багатоповерхівці пролунав вибух, є жертва

Вибух стався у одному з багатоквартирних будинків у Сваляві

У місті Свалява Закарпатської області сьогодні, 14 жовтня, пролунав вибух у багатоповерхівці. Внаслідок інциденту є загиблий. Про це повідомляє поліція Закарпатської області у Facebook.

За даними правоохоронців, о 14:39 до них звернулися з повідомленням про вибух в одному з багатоквартирних будинків у Сваляві на вулиці Промисловій. Внаслідок цього у під'їзді будівлі повибивало вікна.

Внаслідок вибуху у під'їзді будівлі повибивало вікна фото: Національна поліція України, Facebook

Після прибуття на місце інциденту поліцейських їм вдалося з'ясувати, що на першому поверсі у п'ятиповерховому будинку, ймовірно, стався вибух газу. Причини поки що встановлюють.

«Попередньо відомо, що внаслідок цього одна людина загинула. Інформація про постраждалих уточнюється», – повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, схожий випадок стався 3 червня у Кропивницькому. Унаслідок вибуху газу травми отримали двоє дітей 2015 та 2017 років народження. Їх ушпиталено до Кіровоградської обласної дитячої лікарні у стані середньої тяжкості.

На Тернопільщині вибух газу зруйнував приватний будинок, господар опинився в лікарні.

Раніше у житловому будинку під Києвом стався вибух, серед травмованих було немовля.