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У Лівані зросла кількість постраждалих від масових вибухів пейджерів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Лівані зросла кількість постраждалих від масових вибухів пейджерів
Унаслідок вибухів серед загиблих двоє бійців «Хезболли»
фото: Reuters

Напад стався після попередження від Ізраїлю про можливість активізації військових дій проти «Хезболли»

У Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого щонайменше вісім людей загинули та близько 2 тис. поранені. Про це повідомляє The New York Times.

Зазначається, що напад стався через день після того, як ізраїльські лідери попередили, що розглядають можливість активізації військових дій проти «Хезболли».

Офіс прем'єр-міністра Лівану Наджиба Мікаті назвав інцидент «злочинною ізраїльською агресією» в заяві, додавши, що це «серйозне порушення суверенітету Лівану».

За даними Reuters, серед загиблих двоє бійців «Хезболли», один із загиблих бійців був сином члена ліванського парламенту від «Хезболли».

У Бейруті в результаті вибуху пейджера також постраждав посол Ірану Моджтаба Амані. Зазначається, що посла перевели в одну з лікарень Бейрута, оскільки він отримав легкі поранення в результаті скоординованої кібератаки. Повідомляється, що ще двоє співробітників посольства Ірану в Бейруті також отримали поранення.

Нагадаємо, понад 1000 людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користуються для зв'язку.

Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

Як відомо, 25 серпня ліванська воєнізована шиїтська організація «Хезболла» заявила про початок атаки на Ізраїль. «Хезболла» стверджувала, що за останні кілька годин випустила понад 320 ракет по півночі Ізраїлю, а також кілька дронів із вибухівкою. Терористи кажуть, що обстріляли 11 військових баз на півночі Ізраїлю.

Також напередодні Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала превентивних ударів по позиціях терористичної організації «Хезболла» в Лівані через підготовку бойовиків до обстрілу ізраїльської території ракетами і снарядами.

До слова, військові Ізраїлю раніше заявили, що перебувають у стані «найвищої готовності» через потенційну атаку Ірану чи «Хезболли». Військово-повітряні сили посилили патрулювання над Ліваном.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 4 серпня «Хезболла» з території Лівану запустила ракети по півночі Ізраїлю. За даними ізраїльських ЗМІ, з південного Лівану у бік Верхньої Галілеї було випущено близько 50 ракет.

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Теги: Ізраїль Ліван технології вибух поранення

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