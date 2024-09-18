У центрі Кельна вдруге за тиждень прогримів вибух: є постраждалий

У центрі Кельна знову відбувся вибух, на цей раз під магазином молодіжного одягу





У центрі Кельна сьогодні, 18 вересня, знову пролунав вибух. На цей раз злочинець підклав вибухівку під двері магазину одягу LFDY. Судячи з фотографій з місця події магазин повністю зруйнований. Про це пише Kölner Stadt-Anzeiger. Повідомляється про одного постраждалого – поранення отримав випадковий перехожий.

«Як повідомив речник поліції, екстрену допомогу о 5 ранку викликав свідок, який почув гучний звук. Вибух стався перед магазином одягу. Однак деталі обставин досі не з’ясовані. У будівлі вибиті вікна. Пожежним підрозділам довелося гасити незначну пожежу», – пише видання.

Речник поліції сказав, що одна людина намагалася приборкати вогонь на місці до прибуття пожежної служби. Вона не постраждала і пізніше була допитана як свідок.

Магазин LFDY в Кельні є популярним місцем серед молоді. LFDY розшифровується як Live Fast Die Young («Живи швидко, помри молодим»), назва, що стоїть за назвою компанії вуличного одягу зі штаб-квартирою в Дюссельдорфі. LFDY керує магазинами по всій Європі. Як пише видання цей магазин у Кельні було капітально відремонтовано лише два роки тому та знову відкрито в листопаді 2022 року.

Нагадаємо, що лише два дні так само в Кельні був підірваний нічний клуб Vanity. Камери відеоспостереження зафіксували зловмисника, який підклав щось під двері. Німецький таблоїд Bild підтвердив, що вибух стався у вхідній зоні ресторану та клубу Vanity. Внаслідок пригоди постраждала прибиральниця будівлі, і вона перебуває у лікарні.

Власник Vanity Club заявив журналістам, що хтось підклав біля будівлі вибуховий пристрій. Як пишуть ЗМІ, поліція схиляється до версії кримінальних розборок місцевих банд наркоторговців.