Данія посилила прикордонний контроль після вибухів біля посольства Ізраїлю

Поліція Копенгагена попередила, що поїздки через Ерессунський міст між Данією та Швецією стануть довшими через посилення прикордонного контролю

Поліція Копенгагена попереджає про можливі затримки на Ерессунському мосту, що з'єднує Данію та Швецію, через посилення прикордонного контролю. За інформацією DR, це пов'язано з інцидентом біля посольства Ізраїлю, в якому підозрюють молодих людей зі Швеції.

Посилений контроль запроваджено у багатьох місцях, зокрема на Ерессунському мосту між Копенгагеном і Мальме. Поліція просить тих, хто регулярно подорожує мостом, враховувати можливі затримки.

Окрім Ерессунського мосту, посилено контроль і на кордоні з Німеччиною.

Нагадаємо, вибухи біля посольства Ізраїлю в Копенгагені: трьох підозрюваних затримано.