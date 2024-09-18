У Кропивницькому прогримів вибух
Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Кіровоградської області
У Кропивницькому пролунав вибух під час повітряної тривоги. Про це повідомило «Суспільне.
«У Кропивницькому чути звук вибуху», – написало видання о 8:45.
Офіційних коментарів від влади про причину та наслідки вибуху наразі немає.
Зазначимо, що станом на момент публікації на Кіровоградщині триває повітряна тривога. Місцевим мешканцям слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші. Перед вибухом Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних БпЛА для Кіровоградської області.
Нагадаємо, що в ніч на 18 вересня у Києві чули вибухи. Поблизу міста працювали сили ППО.
Також повідомлялося, що ввечері 17 вересня, приблизно о 22:30, російські окупанти здійснили масовану атаку на Запорізьку область. Унаслідок бомбардування Комишуваської громади загинуло двоє людей, ще п'ятеро отримали поранення.
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