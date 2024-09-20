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Вибух у лікарняній палаті в Запоріжжі: поліція повідомила деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Вибух у лікарняній палаті в Запоріжжі: поліція повідомила деталі
За попередньою інформацією, стався вибух предмета, який був серед речей постраждалого
фото: Національна поліція у Запорізькій області

На місці події працюють вибухотехніки та співробітники територіального підрозділу поліції

20 вересня о 13:20 до Запорізького райуправління поліції надійшло повідомлення про вибух у палаті одного з відділень міської лікарні. Внаслідок події травмувався 41-річний пацієнт. Йому надається медична допомога.  Про це повідомили у поліції області.

У поліції зазначають, що, за попередньою інформацією, стався вибух предмета, який був серед речей постраждалого.

На місці події працюють вибухотехніки та співробітники територіального підрозділу поліції. Встановлюються обставини події.

Нагадаємо, у місті Гребінці Полтавської області чоловік кинув гранату біля п’ятиповерхового будинку. Унаслідок вибуху поранення отримали троє людей, які перебували в бесідці неподалік. Як зазначається, близько четвертої години ранку до поліції надійшла інформація, що поблизу багатоквартирного будинку по вулиці Незалежності стався вибух. Правоохоронці попередньо встановили, що у дворі п’ятиповерхового будинку чоловік, який перебував у стані сп’яніння, кинув гранату. Унаслідок вибуху поранення отримали троє місцевих мешканців (1989, 1986, 1992 років народження), які перебували в бесідці неподалік. Поранених доставили до лікарні. Загрози їх життю немає.

Раніше повідомлялося, що у Києві невідомі підірвали гранату на території кафе. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко. Згодом мер міста уточнив, що на вулиці Рейтарській, в одному з кафе, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні. Потерпілих та руйнувань немає.

Теги: Запоріжжя вибух лікарня

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