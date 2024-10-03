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Російські окупанти атакували Сумську громаду дроном-камікадзе

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Російські окупанти атакували Сумську громаду дроном-камікадзе
фото з відкритих джерел

Під час обстрілу стався один вибух, що призвів до поранень серед цивільного населення 

Російські війська здійснили чергову атаку на Сумську громаду за допомогою дронів-камікадзе «Шахед». В результаті обстрілу постраждали вісім людей. Про це повідомляє Сумська міська рада.

Згідно з повідомленням міської ради, атака була здійснена за допомогою безпілотного літального апарату типу «Герань-2» (так росіяни маркують дрони «Шахед»). Під час обстрілу стався один вибух, що призвів до поранень серед цивільного населення. Деталі інциденту на цей момент уточнюються.

Більш детальних подробиць про інцидент поки немає.

Нагадаємо, Росія вдарила «Шахедами» по Сумській області: знеструмлено три громади.

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Теги: Сумщина росіяни окупанти вибух

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